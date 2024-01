Nikdo se před námi neskryje, snažíme se počítat se vším, říká šéf lovců lebek

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Minulý pátek jeho lidé zatkli podnikatele Jiřího Tomana odsouzeného za stamilionové daňové úniky, který se přes deset let skrýval v Argentině. Chtěl se inkognito vrátit do Česka, a to byla chyba. „V současné době je již v jedné z pražských věznic,“ říká šéf policejního odboru pátrání David Janda.