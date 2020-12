Do plošného testování se zapojí jen část praktiků. Rážová představí detaily

„Praktičtí lékaři by měli plnit svůj primární úkol, a to léčit nemocné, ať už s covidem-19 nebo bez něj,“ uvedli praktici v tiskové zprávě. K plošnému testování podle nich stačí takzvaná primární síť, tedy odběrová místa.

Do testování antigenními testy se proto zapojí jen vybraní praktici. A to ti, kteří se tak dobrovolně rozhodnou. „Pomohou tím, že budou provádět testy především u svých registrovaných pacientů, kteří o to projeví zájem,“ uvedlo sdružení.

Na to, aby přijímali i lidi „z ulice“, totiž nemají nyní kapacity „Vzhledem k tomu, že epidemie je opět na vzestupu, nových pacientů přibývá a lékaři zůstávají ve svých ordinacích dlouhé hodiny po svých ordinačních hodinách. Jsou plně vytíženi,“ vysvětlilo sdružení.

Praktičtí lékaři nyní zajišťují péči o necovidové pacienty, těm s pozitivním testem pak vypisují třeba eNeschopenky. „Pro tyto (necovidové, pozn. red.) pacienty, kteří jsou často staří a polymorbidní, je nutné udržet naše praxe v plném provozu. Zvlášť v této době, kdy mají často omezený přístup k péči v odborných ambulancích a ordinace praktického lékaře je pro ně bezpečným místem, kde tuto péči dostanou,“ zdůraznili zástupci sdružení.

Test zadarmo a jednou za pět dní

Plošné, bezplatné testování na covid-19 chce podle premiéra Andreje Babiše vláda spustit ve středu, původně se hovořilo o pátku. Řada nemocnic již zpřístupnila rezervační systémy. Zúčastnit se může každý, kdo má v Česku zaplacené zdravotní pojištění, a to maximálně jednou za pět dní.

Další podrobnosti k projektu představí v pondělí od 17 hodin na tiskové konferenci hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová, člen Centrálního řídícího týmu COVID-19 Petr Šnajdárek, šéf praktiků Petr Šonka a stomatolog z iniciativy Lékaři pomáhají Česku Radek Mounajjed.