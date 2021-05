Babiš: EK by měla usilovat o víc vakcín na červen, jsem pro uvolnění patentů

„Teď na večeři budeme mluvit o pandemii a já určitě ještě požádám předsedkyni, aby zkusila získat dodatečné množství vakcín na červen. To je pro nás teď nejdůležitější,“ řekl Babiš novinářům na konci prvního dne neformálního sjezdu Rady.

Podle něj se Česká republika dostane v červenci nebo i dříve do fáze, kdy bude muset začít kampaň propagující očkování. „Říkal jsme kolegům, abychom požádali Evropskou komisi, aby udělala celoevropskou kampaň. Vypadá to, že čím nižší věk, tím nižší zájem o očkování,“ doplnil Babiš.

Kromě toho poukázal na fakt, že ve věkové skupině 65 a více let se zatím k vakcinaci ani nezaregistrovalo 412 745 seniorů. „Lidé musí pochopit, že vakcíny jsou bezpečné, že jim to umožní vstup všude bez problémů. Kdežto ti, kdo nebudou očkovaní, se budou muset nechat testovat, bude jim to komplikovat život,“ podotkl premiér.

Ten současně vyjádřil postoj České republiky k možnému uvolnění patentů na vakcíny proti covidu-19. Tuto možnost připustila ve čtvrtek von der Leyenová.

„Evropská unie je připravena projednat jakýkoli návrh, který účinně a pragmaticky řeší tuto krizi. (...) Vyzýváme všechny země vyrábějící vakcíny, aby povolily vývoz a vyhnuly se všemu, co by mohlo narušit dodavatelské řetězce,“ uvedla tehdy. Babiš s tímto názorem podle svých slov souhlasí. „Já jsem pro. Seděl jsem vedle (francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, pozn. red.), který je taky pro,“ řekl. Právě tuto otázku by měli evropští lídři neformálně diskutovat v pátek večer.

Neshody ohledně rekvalifikace

Samotný summit se týká především sociálních otázek. Právě tuto problematiku si totiž Portugalsko dalo jako téma pro své půlroční předsednictví. Současně jej do popředí dostala pandemie covidu-19.

„Na některé věci máme s von der Leyenovou jiné názory, třeba ohledně rekvalifikace,“ řekl Babiš k debatě o využití fondu obnovy. „Pro mě rekvalifikovat nezaměstnané, kteří zůstávají nezaměstnanými, je nesmysl. Rekvalifikovat mají zaměstnavatelé,“ řekl s tím, že by na takovou činnost měli dostávat příspěvky od státu.



Fond obnovy, který bude vláda projednávat 17. května, je však podle něj věc, kterou si řeší Česká republika především sama.

„Firmy stále mají problémy najít tu správnou pracovní sílu. Naše školství zkrátka musí produkovat absolventy středních nebo vysokých škol, kteří mají už v rámci vzdělávání praxi,“ řekl dále premiér s tím, že pandemie nedopadla na trh práce tak výrazně, jak čekal. O vzdělávání a rekvalifikaci hovořil Babiš už ve svém odpoledním příspěvku na debatě v rámci summitu.

Hlavním cílem Portugalska je dosáhnout shody na plánu, jak převést do praxe takzvaný evropský pilíř sociálních práv. Summit je ale jen neformální, k prohlášení tak na této schůzce nedojde.