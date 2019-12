Babiš: Tragédie v Ostravě je selhání jednotlivce. Matka střelce spolupracuje s policií

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Zatím kolují jen doměnky, policie vše prověřuje. Mám informaci, že by léčen v nemocnice. Policie komunikovala s matkou pachatele,“ uvedl Babiš s tím, že neví, zda byl pachatel léčen na psychiatrickém oddělení.

Rovněř řekl, že na místo jede vyjádřit solidaritu, myslím a že je to důležité, aby i tímto způsobem vyjádřil svůj pocit.

„Myslím si, že šlo o individuální čin a nějaké selhání,“ odpověděl na otázku, zda je nyní na stole bezpečnostní opatření v nemocnicích.



Premiér Andrej Babiš zrušil zahraniční cestu do Estonska, aby také zamířil do Ostravy. „Je to katastrofa, nechápu to. Vím, že tam byli čtyři mrtví a dva těžce zranění, kteří bohužel zemřeli,“ uvedl Babiš krátce po útoku.



„Zrušil jsem svůj program a jsem v kontaktu s policejním prezidentem, ředitelem nemocnice, policí i ministrem vnitra a ředitelem zásahu,“ uvedl premiér na Twitteru.

Útočník ráno nelegálně drženou zbraní zastřelil v ostravské fakultní nemocnici šest lidí. K útoku došlo na traumatologické ambulanci v budově polikliniky. Pachatel střílel zblízka krátkou zbraní, mířil na hlavy a krky obětí.



Ředitel ostravské nemocnice Jiří Havrlant zaktivoval krizový plán a areál byl po několik hodin uzavřen, kdy zaměstnanci zůstali na odděleních a nesměli vycházet.



Pachatel po příjezdu policie už v nemocnici nebyl, byl na útěku. Policie po necelých čtyřech hodinách vypátrala vozidlo, kterým ujížděl. Dvaačtyřicetiletý muž se ještě před policejním zásahem střelil do hlavy a později i přes resustitaci zemřel.