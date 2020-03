Ministerstvo navrhne prominutí záloh na daň z příjmu i pozastavení EET

Ministerstvo financí navrhuje pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována, informovalo ministerstvo financí.

Pozastavení EET je potřeba upravit novelou zákona, kterou úřad předloží na úterní mimořádné jednání Poslanecké sněmovny.

Ministerstvo financí také navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. „To znamená, že červnová záloha, tedy druhá záloha u čtvrtletních plátců a první záloha u pololetních plátců, se nebude vůbec hradit,“ uvedl úřad.



Již v sobotu ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že připravuje další daňový tzv. liberační balíček, v němž by odložila i zpětně platbu daně z nabytí nemovitosti, a to do konce srpna.

Firmy by také mohly podle Schillerové umořit případnou letošní daňovou ztrátu zpětně například z loňského zisku. Podle současných pravidel mohou ztrátu umořovat následujících pět let.



„Možnost uplatnit daňovou ztrátu zpětně představuje pro nejvíce zasažené subjekty garanci, že jejich cash-flow bude v roce 2021 díky vratkám lepší. To je bonifikuje například při žádosti o úvěr a funguje jako jeden z vhodných stabilizátorů podnikatelské činnosti fyzických i právnických osob,“ uvedla v neděli ministryně.

Uplatnění ztráty provede podnikatel formou dodatečného daňového přiznání. Po vyměření ztráty bude mít možnost tuto ztrátu odečíst od základu daně vykázaného v letech 2018 a 2019.