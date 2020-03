Lidovci kvůli koronaviru navrhují odložení dalších vln EET až na rok 2022

„Budeme každopádně navrhovat, aby EET bylo odloženo minimálně k 1. lednu 2021, možná ideálně k 1. lednu 2022, protože tato situace těžkých dnů rozhodně neodezní za měsíc, za dva, ani v průběhu tohoto roku,“ řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka na tiskové konferenci.

Návrh vlády na pozastavení EET, když to schválí parlament, by znamenal, že že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována, informovalo ministerstvo financí. Pozastavení EET je potřeba upravit novelou zákona, kterou vláda předloží na jednání Poslanecké sněmovny.

Ošetřovné bude KDU-ČSL prosazovat v plné výši platu

Lidovci předložili sérii pozměňovacích návrhů k vládou navržené změně ošetřovného. „Chceme, aby ošetřovné bylo vypláceno v plné výši a ne jen šedesát procent denního vyměřovacího základu. Nárok by ho podle našeho názoru měli mít rodiče dětí do 15 let,“ řekl iDNES.cz Jurečka. Ošetřovné ve výši 100 procent denního vyměřovacího základu je podle lidovců zásadní proto, aby se nepropadly příjmy domácností.

Osoby samostatně výdělečné činné by podle KDU-ČSL měly dostávat ošetřovné ve výši 720 korun na den, nikoli 424 korun, jak to schválila vláda. Lidovecký návrh by pro OSVČ znamenal ošetřovné ve výši 23 tisíc korun za měsíc, vládní návrh je necelých 14 tisíc korun měsíčně. Na ošetřovné by podle lidovců měli mít nárok i osoby zaměstnané na dohodu o provedení práce a dohodu o provedení pracovní činnosti.

Vláda navrhla, aby stát doplatil ošetřovné za celou dobu uzavření škol či školek, a to rodičům dětí do 13 let. Doposud bylo jen pro rodiče do 10 let.