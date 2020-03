Ministerstvo financí zvýší letošní schodek rozpočtu o desítky miliard

Návrh bude dále počítat s úsporami a přesunutím peněz z fondů Evropské unie. Schodek chce ministryně financí Alena Schillerová pokrýt běžnou emisní činností, tedy vydáním státních dluhopisů.



„Je to nutné. Škody pro celou ekonomiku půjdou do desítek miliard. Jsou to prostředky, o které přijde stát na daních a které poskytne na transferech obyvatelstvu a půjčkách podnikatelům. Tyto desítky miliard pomohou zachovat vysokou zaměstnanost a jistotu příjmů, které výrazně usnadní rychlou obnovu fungování hospodářství ve druhé polovině roku,“ uvedla dále Schillerová.



Alena Schillerová (Twitter) @alenaschillerov Ekonomický vývoj je stále obtížně predikovatelný. Jakékoliv odhady mohou být za týden přehodnoceny. S jistotou však víme, že oproti původním předpokladům bude daleko horší. Protože naší povinností je zajistit zdraví občanů, ale i řádný chod země, je rychlá novelizace na místě. odpovědětretweetoblíbit

„Česká ekonomika je silná, stav našich veřejných financí dobrý, bankovní sektor je mimořádně zdravý, rozpočty samospráv mají bezprecedentní rezervy a také zdravotní pojišťovny jsou na tom dobře. Máme polštář, díky kterému rány tuzemské ekonomice maximálně zmírníme,“ uvedla.



Z růstu do jasné recese

V poslední únorové prognóze ministerstvo financí počítalo pro letošní rok s růstem ekonomiky o dvě procenta. V současnosti je ale podle ekonomů prakticky jistý pokles ekonomiky, který může v případě zastavení provozu průmyslových podniků činit i více než pět procent.

„Česká ekonomika je z rozpočtového hlediska velmi dobře připravena na rozpočtový boj s koronavirem a jeho ekonomickými důsledky. Patří mezi pětici zemí EU s nejnižším veřejným dluhem v poměru k hrubému domácího produktu. Zároveň mezinárodní investoři přičítají vládě ČR jen velmi malé riziko platební neschopnosti,“ uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Dodal, že nižší pravděpodobnost platební neschopnosti než ČR už mají jen Švýcarsko, Norsko, Švédsko, Spojené státy a Nový Zéland.