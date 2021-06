Čeští vojáci odejdou z Afghánistánu do konce června, řekl poslancům Opata

„Česká republika je jednou z posledních zemí, která své vojáky z Afghánistánu stahuje. Termín byl stanoven po domluvě se spojenci,“ řekl na středečním jednání sněmovního výboru pro obranu náčelník generálního štábu Aleš Opata.



Severoatlantická aliance slibuje, že bude i nadále Afghánistán podporovat. Podle náměstka pro řízení sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Jana Havránka se plánuje finanční pomoc i výcvik afghánských bezpečnostních sil. Měl by se konat mimo území Afghánistánu, pravděpodobně na území východního Turecka, Jordánska a Gruzie, řekl.

„Máme velmi jasný pohled na výzvy a problémy, kterým v Afghánistánu čelíme. A vidíme také rizika, která s sebou nese rozhodnutí ukončit naši vojenskou misi,“ prohlásil šéf NATO Jens Stoltenberg.



Jisté je zatím to, že v Kábulu má nadále působit představitel západní aliance a NATO bude přechodně platit provoz klíčového mezinárodního letiště v afghánské metropoli.



Na summitu v Bruselu, který se konal 14. června, se spojenci nicméně nedohodli, kdo bude letišti po stažení vojsk velet. Zájem už projevilo Turecko, které má s touto rolí pomyslného strážce brány do země mnohaleté zkušenosti.



Odchodem vojáků mise Západu neskončí

„Chceme zajistit pokračování politické i praktické pomoci, aby byla afghánská vláda schopna udržet stabilitu, bezpečnost a pokrok posledních 20 let,“ uvedl na summitu český ministr obrany Lubomír Metnar.



K úplnému stažení amerických vojsk se zavázala vláda předchozího amerického prezidenta Donalda Trumpa výměnou za to, že Tálibán nedovolí svým členům a ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence.

Definitivní konec americké mise v Afghánistánu oznámil nynější šéf Bílého domu Joe Biden s tím, že poslední vojáci odejdou do 11. září. Tedy symbolicky k 20. výročí teroristických útoků na New York a Washington, které k americké invazi do Afghánistánu bezprostředně vedly.



A odejít má do stejného data také několik tisíc vojáků z ostatních členských zemí NATO včetně Česka. Aliance se nicméně opakovaně zavázala financovat afghánskou armádu a policii až do roku 2024.



