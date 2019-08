ČT se má omluvit advokátům Hnilicovým za přirovnání k Mengelemu

Sporný výrok zazněl 19. května 2016 v dokumentu Teror, který Česká televize odvysílala v rámci svého publicistického seriálu Intolerance. V pořadu vystoupili mimo jiné nájemníci, kteří měli s manželi Hnilicovými osobní zkušenost.

Popisovali, jak firma těchto advokátů získala v Praze domy, z nichž se pak snažila vyštvat jejich obyvatele. Nájemníci třeba přišli o vnější okna, měli odpojenou vodu či přívod tepla.



Hnilicovi byli kvůli tomuto jednání obžalováni z útisku a nepravomocně odsouzeni. K odvolacímu soudu nechodili, opakovaně se omlouvali, až dosáhli promlčení případu a vyhnuli se tak pravomocnému rozsudku.

Hnilicovi o dokumentu V pořadu byla uvedena nepravdivá, neúplná a pravdu zkreslující skutková tvrzení, která jsou způsobilá difamační (pomlouvačnou) povahou narušit dobré jméno, čest a důstojnost žalobců. Pořad je hrubě nevyvážený, manipulativní a předkládá divákům náhled na „jedinou pravdu“. zdroj: rozsudek



Advokátka Lenka Hnilicová nebyla obžalovaná poprvé. V roce 2012 dostala podmínku za vydírání učitelky štěchovické mateřské školy jejími nahými fotografiemi. Česká advokátní komora odmítla odsouzenou Hnilicovou ze stavovské organizace vyloučit.

„Já si říkám po tom všem, co o nich vím, že vlastně je to asi podobné, jako kdyby mohl být členem České lékařské komory Josef Mengele. Lékař to bezpochyby byl, a tím, že něco spáchal, se přece nebudeme zabývat, vždyť je to lékař,“ komentoval v odvysílaném pořadu přístup advokátní komory k Hnilicovým novinář Ivan Brezina. Manželé se pokoušeli z bytu vystěhovat i jeho matku.

Brezina hovoří o Lence a Karlovi Hnilicových (květen 2017):



Režisér Břetislav Rychlík nabídl v dokumentu kritizované dvojici advokátů prostor k vyjádření. Hnilicovi před kamerou vystoupit odmítli. Krátce po odvysílání pořadu Českou televizi zažalovali. Nelíbilo se jim přirovnání k Mengelemu i další výroky.



Josef Mengele Německý nacistický lékař, který prováděl během 2. světové války na vězních v koncentračním táboře Osvětim morbidní a sadistické pokusy.



Lidem například amputoval končetiny bez narkózy, trhal jim vnitřní orgány, vstřikoval jim do očí barvu, takže oslepli, potápěl je do kotlů s vařící vodou.



Zaměřoval se také na dvojčata, kterým působil stejné trápení, aby zjistil, zda na všechno reagují shodně.

Na svědomí měl mít na 400 tisíc vězňů, které osobně poslal do plynové komory.

Za své zločiny nebyl potrestán. Zemřel v roce 1979 v Brazílii.



Třeba, že „připomínají ošklivé tlusté tasemnice, které jsou schovány někde v tlustém střevě a sají ze svého hostitele za každou cenu co nejvíce, až ten hostitel vykrvácí“ nebo že „se snaží získat majetek, výhody a akademické tituly, peníze, domy, cokoliv doslova přes mrtvoly“.

Spor řešil Obvodní soud pro Prahu 4. Soudkyně Lenka Eliášová nakonec rozhodla, že Hnilicovým náleží omluva za slova o Mengelem. Výrok novináře Breziny byl podle soudu přes čáru, ČT ho neměla odvysílat.

„Josef Mengele byl masový vrah dopouštějící se pokusů na lidech během 2. světové války. Spojení této osoby s osobami žalobců (Hnilicových), přestože se jedná o hodnotící soud, je natolik nepřiměřené, že ochrana osobnostních práv žalobců převážila nad svobodou projevu žalované (České televize). Takový hodnotící soud postrádá věcný základ a nepožívá tak ústavní ochrany,“ napsala do rozsudku Eliášová s tím, že omluva je nezbytná.

Televize se má omluvit na programu ČT2 v pořadu, který poběží ve stejném čase jako tehdy Rychlíkův dokument.



Ten se v premiéře vysílal ve 22 hodin a pak dvakrát v repríze – 22. května 2016 v 18:55 a o tři dny později ve 13:20.



ČT o dokumentu Pořad jako celek odpovídá pravdě a vychází z ověřených zdrojů. Česká televize realizovala své právo svobody projevu a právo na informace v ústavních mezích. Dala žalobcům prostor k vyjádření, avšak vždy bez úspěchu. zdroj: rozsudek



Za další žalované výroky z pořadu, týkající se například tasemnic či ziskuchtivosti, se Česká televize advokátům omlouvat nemusí.



„Přirovnání žalobců k parazitům a tlustým tasemnicím je hodnotícím soudem, který je sice urážlivý, ale ústavně chráněný, měl totiž určitý věcný základ a zdůvodnění vzhledem k chování žalobců a kontextu celé situace,“ uvedla soudkyně.



Brezina, který ho pronesl stejně jako výrok o Mengelem, studoval parazitologii. To, co řekl, vychází podle soudkyně z jeho specializace a je pro něj přirozené.

Rozsudek neuspokojil ani jednu ze stran. Odvolala se proti němu jak Česká televize, tak manželé Hnilicovi. Spor bude řešit ještě Městský soud v Praze.

Poslední veřejné zasedání v kauze Hnilicových. Opět se omluvili (1. 6. 2017):