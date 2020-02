Zloděj si spletl svědka vykrádání trafiky s kumpánem a podal mu lup

Vloupání se odehrálo v noci z pátku na sobotu v obci Pitín. Tam se totiž zlodějům zalíbil novinový stánek.

„Ze zadní strany vytvořili do stěny malou díru, kterou se jeden z nich protáhl dovnitř. Zatímco druhý komplic hlídal venku, naházel do igelitového pytle všechny tabákové výrobky, které mu přišly pod ruku,“ uvedla policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Zloděj uviděl také krabici s kartony cigaret. Tu chtěl podat dírou ven svému kumpánovi. Ten ale mezitím zaslechl nějaký hluk a z místa utekl.

V sousedním kulturním domě totiž skončil maškarní ples a hudebníci zrovna začali nakládat nástroje do auta. Také oni zaslechli podivné zvuky vycházející ze zadní strany stánku.

Bylo jim to podezřelé, a proto se šli podívat, co se děje. Když jeden z hudebníků přistoupil k otvoru, podával mu někdo dírou krabici se slovy: „Vezmi tu krabici“. On tedy přiskočil a vytrhl mu ji z rukou.

Když se zloděj vysoukal ven, byl velmi zaskočen, že vidí cizího člověka. Vykřikl na něj, ať si krabici nechá a utekl pryč. Veškeré kradené zboží na místě zanechal.

Muž se ho snažil dohonit, ale nepovedlo se mu to, a tak zavolal na policii.

„Po pachatelích jsme ihned začali pátrat. Ti ve vypůjčeném voze ujížděli směrem do zlínského okresu. Během čtvrt hodiny je dopadli policisté ze Slavičína. Ve vozidle objevili nářadí, které zřejmě zloději využívali k vloupání,“ poznamenala Kyšnerová.

Oba pachatelé skončili v rukou uherskohradišťských kriminalistů. Ti zjistili, že se nejedná o žádné nováčky, a že trestnou činnost páchali již v minulosti. Recidivisté, Slováci ve věku 32 a 35 let, se jim nakonec pod tíhou důkazů k vloupání přiznali.

Ještě ten den si vyslechli obvinění z trestných činů krádež a poškození cizí věci. Oběma nyní hrozí dvouleté vězení.