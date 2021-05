Skauta v autě smetl vlak, lidé mu teď pomáhají zpátky do běžného života

„V takovou dobrotu lidí jsme nedoufali. Ukázala se síla skautské komunity, sociálních sítí a velmi dobře funguje i místní příslušnost. Myslím, že mezi dárci je hodně lidí ze Zlína,“ reagoval zakladatel sbírky Aleš Jaroš a člen 18. oddílu skautů ve Zlíně.

Kusl tam vedl malé skauty a se svou ženou pro ně organizoval letní tábory, výpravy a další akce. Až do loňského září. Tehdy jeho auto smetl nákladní vlak ve Zlíně na Podvesné.

„Když se to stane někomu, ke komu máte blízko, nevidíte jen jeho, ale zároveň i ženu a malou dcerku. A strašně moc si přejete, aby byl v pořádku,“ líčí Jaroš.

Kusl utrpěl mnohočetné zlomeniny a těžká zranění hlavy a plic. Díky péči lékařů přežil, zůstával však vtakzvaném bdělém kómatu. Nereagoval na podněty a byl téměř nehybný. Na začátku roku jej na žádost rodiny propustili do domácího ošetřování.

„Jeho žena chtěla, aby byl doma, ikdyž musela skloubit péči o dvouleté dítě a manžela. Ukázalo se to jako skvělé rozhodnutí,“ vypráví Jaroš. Dnes Kusl reaguje, poznává lidi kolem sebe a snaží se komunikovat.

Ovládá pravou polovinu těla, díky tomu dokáže pohladit dcerku. Zůstává ale upoutaný na lůžko.

„Intenzivní péče v délce dvanácti měsíců pro něj znamená částku překračující milion korun. Rodina to sama nemůže zvládnout,“ popsal Jaroš.

Cílem je dostat kamaráda do takové kondice, aby se dokázal pohybovat na vozíku a byl co nejvíc samostatný. To znamená zpevnit svaly, najít stabilitu těla, naučit se sedět, přesouvat na vozík a později třeba izkusit chůzi s pomocí robota.

„Díky neuvěřitelné pomoci lidí teď má rodina peníze na rehabilitační péči. Pokud budou přicházet další, amy doufáme, že ano, využijí se na nákup pomůcek,“ doplnil Jaroš.

„Ondrův boj neskončí za rok. Bude potřebovat plošinu, aby se dostal zbytu, speciální úpravy v autě a další věci.“