Města v kraji se pustí do stavby bytových domů, přidají se i developeři

Zlínská radnice vybuduje nový bytový dům v ulici Na Slanici. Bude mít 28 bytů s dispozicí 3+kk a další tři o velikosti 1+kk. Stavět se začne letos na jaře a první nájemníci by se do něj mohli nastěhovat v příštím roce. Město vyjde na 63 milionů korun, dalších 25 milionů využije z dotace.

„Výstavba nových bytů je jednou ze společných priorit současného vedení města,“ upozornil radní pro oblast bydlení Jiří Robenek. „Poslední bytová výstavba se uskutečnila v roce 2008 v Malenovicích a větší byty nám v bytovém fondu chybějí.“

Začátkem letošního roku mají být zkolaudovány také nájemní byty v lokalitě U Majáku, které cílí především na absolventy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

„Potřebujeme zabojovat proti odlivu mladých lidí, kteří nám po dokončení studia odcházejí pryč,“ uvedl Robenek. „Podporované bydlení je jedním z opatření, jak toho dosáhnout.“

Magistrátu při stavbě bytovky Na Slanici pomůže státní dotace a zvýhodněný úvěr poskytovaný na výstavbu obecních nájemních bytů. Stát je rozděloval v rámci programu Nájemní bydlení Státního fondu podpory investic (SFPI), který čítal přes miliardu korun.

„Je to slibný nový začátek. Skoro tři čtvrtiny obcí je nespokojených se svým bytovým fondem, o státní podporu na výstavbu ale v posledních letech skoro nežádaly. Výrazně jsme upravili podmínky, aby samosprávám vyhovovaly,“ podotkl vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Chybí byty pro rodiny s dětmi

„Zlínský projekt vzniká v příjemném prostředí v blízkosti školy a školky a mezi jeho nájemníky by měly patřit primárně rodiny s dětmi,“ dodal ředitel SFPI Daniel Ryšávka.

Uspěly rovněž Otrokovice, které připravují stavbu tří dvoupodlažních domů s 42 byty o dispozicích 1+kk, 2+kk a 3+kk v lokalitě Hurdiska. Město dnes vlastní kolem čtyř stovek bytů a ročně přidělí bydlení přibližně deseti až dvaceti novým nájemníkům.

„Nejvíce vnímáme nedostatek bytů pro rodiny s dětmi, proto také plánovaná výstavba počítá s dvou i třípokojovými byty, po kterých je také největší poptávka,“ uvedla mluvčí města Lenka Vaculová. „Nové Hurdisky jsou projektem, který rozšíří městský bytový fond a nabídne kvalitní bydlení,“ připomněla. Dotace a úvěr od státu pokryjí Otrokovicím přes polovinu ceny.

„Vzhledem k tomu, že celkové náklady projektu přesahují 185 milionů korun, počítáme s financováním také prostřednictvím komerčního úvěru,“ zmínila Vaculová. „Pokud vše půjde podle plánu, stavba by mohla být zahájena na přelomu roku 2024/25.“

Kromě toho radnice postaví nový bytový dům s vnitroblokem v Hložkově ulici. Projekt počítá s deseti byty o velikosti 2+kk a 1+kk, náklady činí přes 28 milionů korun a na dotaci od SFPI má přijít až 17,5 milionu. Práce by měly být hotovy v druhé polovině roku 2025.

Ve Vsetíně vznikne nová městská čtvrť

Mezi úspěšnými žadateli byly také soukromé firmy. Ve vsetínském areálu bývalé Delty, který se nachází poblíž vlakového nádraží a zimního stadionu, plánuje investor výstavbu 180 bytů a 69 ubytovacích jednotek. První etapa v podobě šesti bytových domů má být hotová v říjnu 2024 a do konce tohoto roku by se tam měli nastěhovat první nájemníci.

„Areál bývalé Delty Na Lapači se v budoucnu stane díky investicím soukromého investora prakticky novou městskou čtvrtí,“ sdělil vsetínský starosta Jiří Čunek. „Město Vsetín v tomto prostoru vybuduje páteřní silniční infrastrukturu.“

Společnost Firotherm pak plánuje stavbu dvoupodlažního domu s 24 byty ve Vlčkové, obci nedaleko Zlína. Práce odstartují v dubnu a skončit mají v září 2026.

„Věříme, že dokážeme oslovit mladé páry pro tzv. startovací bydlení, imobilní občany, pro které jsme schopní zajistit úpravu bytu, i další,“ naznačil Robert Filák ze zmíněné firmy.

Podle něj není současná situace na trhu s nemovitostmi jednoduchá. „To platí samozřejmě i pro mladé lidi, pro které je dostupnost bydlení ve vlastním čím dál tím složitější a někdy bez pomoci rodiny i nemožná,“ konstatoval. „Vysoké ceny bytů, drahé hypotéky, nárůst cen energií, to vše dává do popředí nájemní bydlení, kterého je bohužel nedostatek. A to je i jeden z důvodů růstu jeho ceny.“

Firma připravuje také nájemní bytový dům ve Fryštáku, který má být hotový na konci roku 2025, či bytový dům ve Zlíně, jenž má být dokončený ve druhé polovině roku 2026.

„V tomto projektu je počítáno jak s byty k prodeji, tak i k pronájmu,“ poznamenal Filák.