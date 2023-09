Zlín začne po letech stavět městské byty, vhodných je několik lokalit

„Vytipováváme k tomu vhodné pozemky,“ předestřel Robenek, který je už téměř rok radním pro bytovou problematiku. „Zlín jich už moc nemá, ale ve spolupráci s KAM (Kancelář architekta města Zlína) jsme si dělali analýzu vhodných lokalit, které nejsou ekonomicky zajímavé pro výstavbu soukromých subjektů ve velkém měřítku. Jsou to spíše menší lokality a lokality mimo centrum,“ doplnil.

Konkrétní místa nechce jmenovat, pokud o nich ještě není rozhodnuto. V programovém prohlášení městská rada k této problematice píše: „Zajištění bytových potřeb občanů města Zlína považujeme za klíčové, proto budeme dále investovat do rekonstrukcí, údržby a rozvoje současného bytového fondu města s důrazem na dostatečnou kapacitu sociálních a startovacích bytů a chráněného bydlení.“

Robenek před volbami zmiňoval prefabrikované byty, které se dají budovat v poměrně krátkém čase a jejichž cena je na 50 až 60 procentech běžných cen.

„Vyhlásili bychom výběrové řízení, kde by se soutěžilo technologické řešení pro konkrétní lokalitu,“ nastínil Robenek. „Těch řešení je taková škála, že nedokážu odhadnout, kterým směrem se vydáme. Záležet bude i na finální ceně.“

Pokud jde o termín, bude podle něho záležet i na finančních schopnostech města. V této souvislosti zmínil možnost spolufinancování se soukromou firmou. „Město může dát k dispozici pozemek a následně získá část nových bytů, zbytek by měl developer,“ předestřel Robenek.

Podle opozice je však třeba byty stavět co nejrychleji. „Ve Zlíně chybí především cenově dostupné byty, nejenom pro mladé lidi. Přestože to bohužel kriticky podporuje odliv lidí z města, které tu potřebujeme, neděje se už dlouho nic,“ míní zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).

Podle opozičního zastupitele Pavla Sekuly (SPD) město zaspalo. „Už je po dvanácté hodině. Město je ve skluzu, protože dvacet let byty nestavělo,“ je přesvědčený.

„Dlouhodobě říkám, že město může stavět o dvacet procent levněji než developeři, což považuji za přirozené. Debata o hledání pozemků pro bytovou výstavbu mi připadá v dnešní době nepřiměřená. A to vzhledem k tomu, že se už delší dobu připravuje projekt na Boněcku a další pozemky máme na Jižních Svazích,“ doplnil Sekula.

Byty by mohly být na ploše po torzu

Město má zpracovanou studii pro lokalitu Boněcký rybník v Přílukách, kde by mohlo vyrůst dvacet domů po dvaceti bytech. 280 bytů by bylo na pozemcích města, 120 na soukromých. Jednou z možností je, že město vypíše na výstavbu na svých plochách investorskou soutěž. Vybraná firma by pak domy postavila s tím, že by část bytů patřila městu, jež by je pronajímalo.

„Chceme připravit projekt a pak se budeme bavit o tom, jakou formu zvolíme,“ sdělil náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má v kompetenci územní plánování. „Pokud se rozhodneme pro investorskou soutěž, byl bych rád, kdyby se odehrála v tomto volebním období.“

Prostor na Jižních Svazích po odstraněném betonovém obchodním torzu hodlá radnice řešit architektonickou soutěží, přičemž by tam mohly být i byty. Soutěž by mohla být vypsána příští rok.

Město se ale přesto do výstavby bytů brzy pustí. V prvním kvartálu příštího roku zahájí výstavbu bytovky Na Slanici v Prštném, kterou připravilo minulé vedení radnice. Původně mělo jít o družstevní bydlení, ale vzhledem k drahým hypotékám město záměr přehodnotilo. Nakonec postaví klasické nájemní byty. Do výstavby za zhruba 140 milionů korun se pustí i díky tomu, že získalo dotaci 31 milionů korun.

Na Slanici bude 31 bytů

„Nejpozději do 14 dnů bude vypsána veřejná zakázka na dodavatele. Hotová bude do konce roku, abychom v prosinci na posledním letošním zastupitelstvu investici odsouhlasili,“ nastínil Robenek. „Nebudeme tam dávat standardní nájemné, které je v jiných městských bytech. Bude tam nájemné v místě obvyklé. Musíme ještě připravit pravidla na výběr nájemníků,“ doplnil.

Podle Robenka v tomto případě nepůjde cenu nájemného srazit dolů, protože jde o hotový projekt.

„Na druhou stranu jsme chtěli využít příležitosti dotačního titulu,“ podotkl. Na Slanici bude 31 bytů, většina z nich o velikosti 3+kk. Výstavba potrvá přibližně dva roky. To, že vedení radnice postaví nájemní byty, opozice vítá.

„Žijeme v době, kdy bude čím dál méně lidí schopno získat hypotéku. Bude to dost těžká doba pro hodně mladých lidí. Nabídnout jim takové bydlení je možná cesta,“ domnívá se zastupitelka a bývalá náměstkyně primátora přes bytovou problematiku Kateřina Francová (STAN).

30. listopadu 2021