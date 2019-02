Silničáři chtějí opravit cestu na zlínské sídliště, čekají na peníze

„Vzhledem k dopravnímu zatížení, které na silnici je, bychom chtěli rekonstrukci udělat letos. Po této zimě ale budou všechny silnice v horším stavu,“ nastínil náměstek Ředitelství silnic Zlínského kraje Radek Berecka.

Silničáři by na necelý kilometr dlouhém úseku cesty ve stoupání k budově 1. segmentu vyměnili povrch, což by stálo zhruba sedm milionů korun. Na stávajícím asfaltu jsou vyjeté koleje, objevují se praskliny a výtluky. Přitom jde o velmi zatíženou cestu. Naposledy její povrch silničáři vyměnili v roce 2001.

Jestli si to zopakují letos, bude záležet především na tom, kolik peněz dostanou od Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). To by mělo být jasné v březnu.

„Budeme muset rozhodnout, jaké investiční akce za peníze uděláme,“ sdělil Berecka.

Zavřený bude jeden ze tří pruhů

Silnici chtěli opravit už během loňských letních prázdnin, ale do jejich začátku neměli připravený projekt, navíc od SFDI nedostali dostatečné množství peněz (viz též Cesta na zlínské sídliště musí počkat, silničáři nedostali dost peněz).

Když se cestáři do rekonstrukce pustí, bude zavřený jeden ze tří jízdních pruhů. Po jednom se bude jezdit nahoru, po druhém dolů.

„Ve stoupání se nebude moci předjíždět, což bude pro dopravu složitější. Když pojede nahoru trolejbus, ostatní auta za ním budou muset jet pomaleji,“ doplnil Berecka.

Už loni dělníci opravili příjezd na Jižní Svahy ve směru od Vršavy. Volný byl po většinu času jenom jeden pruh a provoz na něm řídily semafory. Uzavírka byla dočasně úplná.