Zlínu se komplikuje oprava zimního stadionu, stále neví, kdo práce udělá

Zlín požádal Národní sportovní agenturu (NSA) o 300 milionů korun, o nichž mělo být původně rozhodnuto po letních prázdninách. Po pár odkladech byl termín stanovený na listopad. Teď NSA uvedla, že ani v tomto měsíci nerozhodne. Argumentuje tím, že v žádostech je velké množství chyb.

„Naším cílem není žadatele šikanovat, nebo vyřazovat kvůli malým chybám. Pokud to zákon a dotační pravidla umožní, dovolíme žadatelům chyby napravit, aby nemuseli být z dotačního řízení vyřazeni,“ zmínil předseda NSA Filip Neusser.

V současné době agentura komunikuje s žadateli o tom, jestli budou schopni vady odstranit, takže se vyhodnocení zpozdí. Podle Neussera by se mělo uskutečnit do Vánoc.

V dotační výzvě Nadregionální sportovní infrastruktura 2021 je k dispozici 900 milionů korun, Zlín chce získat celou třetinu této částky. Otázka je, jestli uspěje. Plánovaná oprava zimního stadionu, jenž je ve velmi špatném technickém stavu, by měla vyjít až na miliardu korun.

Město už chtělo znát firmu, která práce udělá. Výběrové řízení na dodavatele, z něhož by vzešla i přesná cena, se však prodlužuje a komplikuje. Pár hodin před vypršením termínu pro podání nabídek poslala jedna firma námitky.

„Tato firma nepodala nabídku a ani neposlala po celou dobu výběrového řízení žádný dotaz. Pak úplnou náhodou pošle připomínky pár hodin před koncem soutěže. Považuji to za účelové,“ přiblížil zlínský primátor Jiří Korec s tím, že jméno společnosti není možné během řízení zveřejnit. Město na připomínky zareagovalo.

Naděje na letošní zahájení prací zhasla

„Pokud se společnosti nebude naše vyjádření líbit, může se obrátit na ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže),“ zmínil Korec. To by znamenalo ještě mnohem větší zdržení.

Jinak by hodnotící komise vybrala firmu. A pokud by NSA rozhodla včas, mohli by to v prosinci projednat zlínští zastupitelé. Město chtělo mít o opravě stadionu jasno ještě letos. Původně počítalo s tím, že když by všechno dobře dopadlo, tento rok by rozjelo opravu. To už je nereálné.

Město si chce vzít na opravu úvěr půl miliardy korun a od kraje má přislíbených 70 milionů. Kromě toho se zabývá i levnějšími variantami opravy.

Zimní stadion má potíže především se statikou střechy a betonovými konstrukcemi tribun a pod ledovou plochou. Podle vedení hokejového klubu je třeba udělat všechno pro to, aby město nepřišlo o extraligovou licenci.