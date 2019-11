Poslední sbohem Vojtěchu Jasnému. S režisérem se lidé loučili ve Zlíně

Před tím, než se otevřely dveře veřejnosti, patřil divadelní sál rodině a příbuzným zemřelého, aby se s ním mohli rozloučit o samotě. Před třetí hodinou odpoledne pak začali do sálu proudit smuteční hosté.

Herec Městského divadla Zlín Rostislav Marek během projevů přečetl osobní dopis herečky Drahomíry Hofmanové, kterou Jasný obsadil do role Veselé vdovy v kultovním filmu Všichni dobří rodáci. „Děkuji Bohu, že mi dopřál potkat se s tebou. Moc to pro mne znamená,“ vzkázala Hofmanová.

Zároveň připomněla Jasného minulost. „Je neodpustitelné, že komunistický režim se zbavoval lidí jako jsi ty. Lidí, kteří byli solí této země. Lidí, kteří se dokázali totalitě statečně postavit a byli jí donuceni k emigraci. Tvrdého Valacha, jako jsi ty, se ale soudruhům srazit na kolena nepodařilo,“ napsala.

Jasný odešel do exilu v roce 1970 poté, co odmítl odsoudit své filmy Všichni dobří rodáci a Česká rapsodie. Získal rakouské občanství, pracovně však více působil v Německu, než začátkem 80. let přesídlil do USA. „I tam natočil řadu filmů a předával své neocenitelné zkušenosti mladé generaci filmařů,“ připomněla Hofmanová.

Jeho přítel, fotograf Jindřich Štreit uvedl, že na něj má jen ty nejlepší vzpomínky. „Z jeho filmů miluji Touhu, považuji ho za nejlepší,“ dodal.

Do Česka se natrvalo vrátil v roce 2011. Žil v Bystrém, kde v roce 1969 natočil své „Rodáky“. Poslední čtyři roky života strávil v Přerově.



Jasnému se přezdívalo básník stříbrného plátna. Natočil šest desítek snímků, od celovečerních filmů po krátké dokumenty. Je také držitelem řady prestižních ocenění z mezinárodních filmových festivalů.