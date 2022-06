Poutníci vyrazili z Velehradu do Nitry, cesta potrvá osm dní

Ne všichni se ale do místa určení náročné cesty dostanou. Jejich počet se bude na osmidenní pouti po nově otevřené Cyrilometodějské stezce do slovenské Nitry několikrát měnit.

„Do cíle nesmírně náročné cesty k uctění svatých Cyrila a Metoděje by sice v extrémních podmínkách mělo nakonec dojít pětadvacet poutníků, ale s plným počtem kilometrů jich bude přesně sedmnáct,“ upřesnil průvodce a organizátor akce Petr Hirsch.

Některým nedovolí pokračovat pracovní či rodinné povinnosti. Ke skupině, jíž v úmorném vedru nebude chybět žádný kilometr, patří Tomáš Zmrzlík z Kroměříže. Podobně jako většina ostatních nepatří k „amatérům“, dálkových pochodů se účastní pravidelně.

„Po dvou letech, kdy nás na cestách zastavila pandemie koronaviru, jsem si už další příležitost poznat spoustu nádherných míst nenechal ujít,“ vysvětluje Zmrzlík.

Naposled ušel před dvěma roky za deset dnů 250 kilometrů z portugalského Porta do španělského poutního místa Santiago de Compostela. „Dálkové pochody a poutě mě baví především proto, že se na nich můžete zastavit a objevit krásu jednotlivých míst,“ vysvětluje turista. „Kvůli své profesi obchodního zástupce jsem často za volantem a zdržet se na spoustě krásných míst, které jen rychle míjím, na to zkrátka není čas. Pouť vnímám jako velký relax, a i když bych si přál spíš počasí pod mrakem nebo déšť, cestu si budu užívat.“

Letošní putování z Velehradu do Nitry je začátkem nové tradice, jež vznikla loni, kdy se poutníci k uctění památky sv. Ludmily vydali z Velehradu do Tetína. „Nový cíl v Nitře jsme ale nevybrali náhodou, slovenské město je dlouholetým partnerem Cyrilometodějské stezky a odkaz věrozvěstů je tam hmatatelný na každém kroku,“ vysvětluje Hirsch.

Podle ředitelky sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje Zuzany Vojtové „vedou všechny Cyrilometodějské trasy do Velehradu“.

„Jenomže od počátku byly koncipovány jako obousměrné. Výhoda se projevila až loni při pouti do Tetína a letos jsme rádi, že poutníci budou moci jít po již značené trase do Trenčína a následně položí základní kameny k prošlápnutí nové spojnice až do Nitry,“ uvedla Vojtová.

Letošní pouť skončí příští úterý v Nitře národní mší na Svatoplukově náměstí.