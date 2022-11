Kolemjdoucí ženu sekl rýčem do hlavy a začal ji škrtit, viní muže žalobkyně

Orava, který byl už v minulosti několikrát trestán, si podle obžaloby letos 31. ledna kolem desáté hodiny večer v jednom z meziříčských parků vyhlédl náhodnou oběť.

„Obžalovaný se v podnapilém stavu poté, co nalezl kovový rýč, přemístil na travnatou plochu poblíž bytového domu a schoval se u dětského hřiště,“ popsala státní zástupkyně Michaela Šoková.

„Vyčkával na nahodilou osobu, která zde bude procházet, s cílem, aby ji usmrtil. K procházející ženě poté beze slov přistoupil, roztočil ji a ze vzdálenosti jednoho metru ji s rozmachem udeřil rýčem do temene,“ uvedla.

Poté, co žena upadla, si k ní podle obžaloby muž klekl a začal ji škrtit. Poté se znovu rozpřáhl ve snaze ženu udeřit rýčem do obličeje, žena se však intuitivně otočila a rýč dopadl na záda.

Od dalšího počínání Oravu podle spisu odradil svědek, který na něj zavolal z balkonu. Muž poté utekl. Podle žalobkyně žena nezemřela jen shodou šťastných náhod, které nezávisely na vůli obžalovaného. V obžalobě navrhla pro muže trest 16 let vězení.

Vypil jsem 12 až 16 piv, řekl pachatel

Orava před soudem uvedl, že v osudný den vypil 12 až 16 piv a užíval antidepresiva. „Pravděpodobně vlivem většího množství alkoholu se v mé hlavě něco stalo. Rozhodně jsem žádnou vraždu nerozmýšlel,“ hájil se dnes u soudu. Rýč prý při svých pochůzkách městem našel na zemi a vzal si ho.

„Byl to mžik. Ta žena mi něco řekla, přišel jsem k ní, byl jsem nasr..., pustil jsem věci na zem a praštil jsem ji rýčem. Pak jsem ji praštil ještě dvakrát, když ležela na zemi. Utekl jsem směrem k nádraží a nastoupil na vlak,“ uvedl. „Nepamatuju si, že bych tu osobu škrtil. Nechtěl jsem to udělat, je mi to líto,“ uvedl muž.

Napadená žena utrpěla zranění na temeni, pohmožděniny a z útoku si odnesla traumatický zážitek. „Vystoupila jsem z vlaku a šla domů přes parčík. Najednou přišel ke mně muž, roztočil mě a udeřil, myslela jsem, že lopatou. Udeřil mě do hlavy, asi jsem omdlela. Pak jsem se probrala, byl nade mnou a škrtil mě, snažila jsem se vyprostit,“ řekla soudci napadená.

Útočník podle ní po celou dobu nepromluvil. „Znovu se rozpřáhl, já se rychle otočila na záda a dostala jsem ránu mezi lopatky,“ doplnila žena. Zásahová jednotka muže dopadla následující den, když se vrátil z práce, kde kácel stromy.

Orava byl v minulosti několikrát trestán za majetkovou trestnou činnost, naposledy si odpykal šestiletý trest vězení. Obžalovaný uvedl, že byl v minulosti několikrát hospitalizován kvůli poruchám chování a léky užívá od roku 2009.

Soud případ odročil kvůli výslechu znalce na prosinec.