Příprava na sezonu je stojí stále víc peněz, Klobouky proto bazén přestaví

Nového koupacího areálu se dočkají ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Radnice se letos pustí do kompletní obnovy stávající plovárny, na kterou místní lidé čekají už řadu let. Hotovo by mělo být v příštím roce, práce mohou stát až 40 milionů korun.