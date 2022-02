Zimní stadion zaměstnává lidi v Ostrohu, proti sobě stojí dvě petice

Zastupitelé města se jimi budou zabývat na úterním jednání. „Budeme hledat východisko co možná nejdříve,“ potvrdil starosta Vlastimil Petřík.

Za vznikem petice nazvané Nechceme padesátimilionovou investici na rekonstrukci zimního stadionu pouze z rozpočtu města Uherský Ostroh stojí trojice Marie Kunovjánková, Kristýna Zelienková a Marta Žacová. Autorky mají obavy, že jednorázová investice složená z úvěru 35 milionů korun a doplatku 15 milionů z ostrožské pokladny by nadlouho utlumila rozvoj města.

Starosta to odmítá a naopak tvrdí, že ekonomika města je v dobré kondici a oprava stadionu budoucí investice neohrozí.

Zimní stadion patří městu a klub Hokej Uherský Ostroh mu za pronájem platí ročně 100 tisíc korun. Veškeré opravy včetně nákladů za energie však platí radnice ze svého, což se autorkám petice také nelíbí. Klub tak ročně získává dotaci přibližně 1,4 milionu korun.

„Chceme, aby vedení města začalo hledat jiná řešení, jak problém se stále více poruchovým stadionem vyřešit, a to třeba jeho prodejem, pronájmem či dotacemi,“ uvedla Kunovjánková.

Pod druhou peticí jsou podepsaní trenéři a rodiče hokejové mládeže. Předseda oddílu Rostislav Polehňa uvedl, že ani hokejisté nechtějí, aby se obnova stadionu platila výhradně z městského rozpočtu.

„Bojujeme za zachování stadionu v majetku města a zajištění jeho provozu, který je vážně ohrožen,“ vysvětlil Polehňa. Podle něj je ledová plocha po dvaceti letech provozu na hranici životnosti, klub navíc musel opakovaně řešit úniky čpavku. „Rychlá obnova je nezbytná i proto, že stadion využívají školky, školy a veřejnost,“ dodal předseda.

Ostroh také žádá o dotaci u Národní sportovní agentury, jejíž příspěvek by mohl pokrýt až 70 procent nákladů na rekonstrukci. „Jenže rozhodnutí agentury padne až v březnu a město začíná tlačit čas už dnes,“ varuje ostrožský zastupitel Vlastimil Vaněk.

Podle něj by se v létě mohla uskutečnit aspoň nejnutnější oprava poruchového chladicího zařízení a kluziště. „Jestli se chce město na podzim vyhnout hrozbě zavření stadionu kvůli nevyhovujícímu technickému stavu, mělo by se co nejdříve pustit ne do celkové, ale postupné rekonstrukce a za peníze, které má k dispozici,“ navrhl Vaněk. „Variant je několik, budeme o tom jednat,“ reagoval Petřík.