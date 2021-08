Fontána bude mít tvar Davidovy hvězdy, uctí oběti holokaustu v Ostrohu

O místu a termínu výstavy na téma holokaustu rozhodne protiepidemická situace. „Věříme, že památník postavíme a výstava na jeho otevření naváže,“ říká ostrožský místostarosta Michal Janečka.

„Osobně vnímám absenci památníku jako dluh ze strany města vůči početné skupině místních Židů, kteří téměř všichni skončili v koncentračním táboře v Osvětimi.“

Když nacisté v roce 1944 strhli ostrožskou synagogu, zbyla po ní jen zídka u křížení ulic Moravní a Kostelní. Plocha za centrálním náměstím svatého Ondřeje a hotelem Morava dnes působí na první pohled zanedbaně. Že se nacházíte v srdci bývalé židovské čtvrti, to vědí jen starousedlíci.

„Památník by to dokonale změnil, místo by znovu získalo na významu,“ je přesvědčený Janečka.



Autorem studie kovového památníku s vodním prvkem a jmény všech ostrožských obětí holokaustu je sochař Luděk del Maschio ze Šarov. Své dílo by chtěl zasadit do malého parčíku.

Vizualizace plánovaného památníku v Uherském Ostrohu.

„Zastupitelé sice schválili jeho studii už v březnu, ale s podmínkou, že o konečné podobě se ještě bude jednat po jejím dopracování, což se může časově protáhnout,“ upozorňuje starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Petřík.

K definitivnímu schválení projektu a žádosti o stavební povolení tak podle Petříka dojde nejspíš až na konci roku. Důvodem je rovněž nesoulad zastupitelů v názoru na vznik vodního prvku.

„Někteří argumentují tím, že jeden už máme na hlavním náměstí, které je nedaleko. Vyrojily se také výhrady k odhadované ceně za zhruba dva miliony korun. Pokud by zůstalo jen na nás, bez vodního prvku by památník neměl smysl,“ shodli se Petřík s Janečkou.

Před válkou se k židovství hlásilo 85 lidí

Pokud jde o chystanou výstavu, její autorkou je australská fotografka Anne Zahalka, příbuzná vyvražděné ostrožské rodiny Braunů. Expozice nazvaná Osudy věcí mapuje život jejích předků z Uherského Ostrohu a Prahy, uprchlíků před nacisty. Část výstavy je už od října 2019 na ostrožském zámku.

„Anne Zahalka tehdy přijela osobně s tím, že výstavu uspořádáme v roce 2020. Loni to ale nedovolila pandemie koronaviru a kvůli nejisté situaci sešlo z plánované akce i letos. Snad všechno dobře dopadne a vernisáží za rok navážeme na odhalení památníku,“ věří vedoucí ostrožského odboru kultury Lucie Pšurná.

Vizualizace plánovaného památníku v Uherském Ostrohu.

V Uherském Ostrohu dnes genocidu Židů připomíná na náměstí sv. Ondřeje a v Kostelní ulici sedm kamenů zmizelých, takzvaných stolpersteinů. Jedná se však pouze o zlomek z počtu, který by se tady mohl objevit.

Podle dobových pramenů se ve městě při předválečném sčítání obyvatel přihlásilo k judaismu 85 lidí. Nacisté kompletně vyvraždili rodiny Bayerovu, Hahnovu, Kohnovu, Mandlovu, Reichovu, Sonnenfeldovu a Kornfeinovu. Kromě toho umučili i jednotlivce.