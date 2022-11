Komise vybrala vítězný návrh na přestavbu věznice v Uherském Hradišti

Spolu s muzeem totality, které připomene historii věznice, by v areálu měly sídlit okresní soud, okresní státní zastupitelství a probační a mediační služba.

Architektonickou soutěž vyhlásil majetkový úřad poprvé. Porota byla složená z českých i zahraničních architektů, budoucích uživatelů areálu a zástupců Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a města Uherské Hradiště.

„Na základě vítězného návrhu můžeme pokračovat v dalších nezbytných krocích, jako je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Památkově chráněný areál věznice v centru města léta chátrá. O jeho zásadní proměnu město usiluje dlouhá léta. Vybraný koncept podle starosty Stanislava Blahy (ODS) velmi dobře nakládá s potřebami pro život v moderním městě.

„Zároveň pokrývá všechny požadavky budoucích uživatelů, což byla velká výzva, zejména pro složky justice, a v neposlední řadě dává více než dobrý prostor pro vybudování paměťové instituce. Při hodnocení pro nás byly důležité také urbanistické souvislosti a dopady revitalizace areálu na okolní veřejné prostory. I v tomto parametru byl vítězný návrh hodně propracovaný,“ řekl starosta.

V minulosti ÚZSVM uvedl, že by rekonstrukce areálu měla přijít na 436 milionů korun. Zahájení prací plánuje stát na rok 2025, obnovený areál by se měl otevřít v roce 2028. Spolek Memoria usiluje spolu s uherskohradišťskou radnicí o to, aby se věznice stala Národním památníkem obětí totalitních režimů.

Za války gestapo, po ní komunisté

Autory vítězného návrhu jsou Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, Ondřej Králík a Jan Sulzer. Porota na něm podle zástupců ÚZSVM nejvíce ocenila celkové architektonické řešení, použité materiály i detail veřejného prostoru, který podtrhuje význam místa s důrazem na vytvoření moderní demokratické instituce s historickou pamětí.

Na návrhu spolupracovali Viktor Žák, Anna Blažková a Kateryna Bondarenko. Vítězný návrh nyní autoři dopracují na základě doporučení poroty, bude se též upřesňovat s budoucími uživateli. Na druhém místě se v soutěži umístil tým Múčka Veselý architekti, třetí příčku obsadilo studio re:architekti. Soutěžní návrhy zájemci od 9. prosince uvidí na výstavě v Redutě v Uherském Hradišti.

Věznice byla známá zejména krutými metodami vyšetřovatelů komunistické Státní bezpečnosti vůči politickým vězňům v 50. letech. Za druhé světové války ji využívalo gestapo jako shromaždiště politických vězňů před transportem do koncentračních táborů.

Po válce se v ní konaly lidové soudy a na nádvoří věznice veřejné popravy, za éry komunismu v ní byli vězněni lidé nepohodlní režimu. Věznice byla uzavřena v roce 1960, větší část areálu od té doby chátrá.