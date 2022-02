Na vyhořelou chatu Tesák už se vybral téměř milion, majitelé řeší obnovu

„Podpora je neskutečná, moc si toho vážíme. Mrzí mne jen některé komentáře, že zmizíme s vybranými penězi i s pojistkou. Kdyby nás ti lidé znali, tak by to nikdy neřekli. Zřídil jsem i zvláštní účet na vyplacení pojistky, aby se to nepletlo s jinými věcmi,“ prohlásil syn majitele chaty Miroslav Nakládal.

Vyšetřování požáru zatím není ukončeno, ale už dříve odborníci konstatovali, že příčiny mohou být jen dvě – závada na elektroinstalaci nebo závada na elektrospotřebiči.

Dřevěná chata zcela vyhořela. Byla postavena v roce 1938, majitelé nabízeli občerstvení, teplá jídla, konaly se v ní oslavy, svatby, různé akce a turisté, lyžaři, běžkaři i cyklisté si zvykli právě tady začínat nebo končit své putování po Hostýnských vrších. I proto se brzy po požáru lidé začali zajímat o veřejnou sbírku, která by pomohla k znovuobnovení chaty. Tu nakonec vyhlásila obec Rajnochovice před týdnem.

„Lidé posílají stokoruny i tisícikoruny. My jsme si možná ani neuvědomovali, co tady máme, ale je vidět, že Tesák znamenal mnoho pro spoustu lidí i z větší dálky,“ zhodnotila starostka Rajnochovic Jaroslava Jurčová.

„Peníze jsou určené na obnovu chaty. Majitelé je mohou použít na projekt, stavbu, vybavení, prostě věci, které s tím souvisejí. Z vybraných peněz jim budeme vyplácet jednotlivé faktury, které přinesou,“ upřesnila.

Předběžná škoda na chatě je asi 12 milionů. Náklady na novou odhadují majitelé na více než 15 milionů, část chtějí zaplatit z pojistky. Už projednávají s architektem podobu nové budovy, která se bude co nejvíce podobat té původní.

Ve veřejné sbírce se zatím vybralo více než 900 tisíc a částka stále stoupá. Některé obce v okolí možná zváží vlastní příspěvek. Například zastupitelé Rajnochovic včera rozhodli, že věnují 100 tisíc. Město Přerov zase poskytlo majitelům stánek, který sloužil například na vánočním jarmarku, aby v něm mohli turistům prodávat občerstvení.

„Přerovská firma Meopta měla v minulosti na Tesáku podnikové chatky, lidé od nás tam roky jezdili na lyže, na túry. Hodně jsou s tím místem spojení, je vidět, že i oni ve sbírce přispívají. Také dávají dohromady sbírku historických vlaječek, kterých bývala chata plná,“ řekla mluvčí radnice Lenka Chalupová.

Ve stánku už Nakládalovi začali návštěvníkům připravovat menší občerstvení.

„Tento víkend nebylo moc počasí, ale ten minulý, kdy už jsme měli otevřeno, přišlo opravdu hodně lidí. Už se ale domlouváme i na tom, abychom mohli začít vařit v budově hned vedle chaty. Tam jsou i vnitřní prostory, kde se dá sedět a vejde se tam asi 60 lidí. Musí se na to přijít podívat hygiena. Myslím, že třeba za týden bychom už mohli otevřít,“ věří Nakládal.

Zda se k příspěvkům připojí třeba i Zlínský kraj, není jasné. Určitou formu pomoci ale hejtman Radim Holiš nevyloučil.