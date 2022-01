Chata na Tesáku vyhořela kvůli elektřině, lidé chtějí přispět na obnovu

„Příčina vzniku požáru má pouze dvě verze, a to technickou závadu na elektroinstalaci a technickou závadu na elektrickém spotřebiči,“ uvedl v pondělí ráno mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.

Turisté chatu znali jako místo, kde se zastavil čas. Dřevěné obložení stěn, strop plný starých vlaječek podniků, turistických a lyžařských oddílů nebo třeba značek aut, dřevěné židle a stoly, vrzající podlaha. Jednoduše klasická horská chata, kterou dnešní padesátníci šedesátníci pamatují ze školních lyžařských výcviků a turistických setkání.

Více než osmdesát let stará chata Tesák nad obcí Rajnochovice v Hostýnských vrších patřila k jedněm z mála takto zachovaných míst.

„Vnímám to jako velké neštěstí. Chata byla středobodem Tesáku pro turisty, přežila válku i všechno ostatní, i během covidu byla jedna z mála, která částečně fungovala. Nikdo jsme si nedokázali představit, že by nebyla,“ reagovala na zprávu starostka Rajnochovic Jaroslava Jurčová.

„Pokud ji majitelé budou chtít obnovit, určitě budeme jako obec jednat o příspěvku.“

Otevřeno bývalo téměř nonstop

Dřevěnou patrovou chatu, která začala sloužit jako restaurace, postavil v roce 1938 Klub československých turistů. Bylo to pár let poté, co nedaleko otevřeli kamennou turistickou ubytovnu, která byla vůbec první stavbou na kopci Tesák. Během následujících desetiletí pak v okolí přibyly další chaty, lyžařské svahy, spousta cyklostezek i turistických značených tras.

Řada návštěvníků se na Tesák vracela opakovaně. Turisté tady začínali i končili své vycházky, stavovali se tady běžci, cyklisté i lyžaři. Od 90. let byla v soukromých rukou. Konaly se v ní oslavy, setkání, svatby, silvestrovské akce, otevřeno bylo téměř nonstop, majitelé renovovali kuchyň i toalety, nabízeli zvěřinové speciality.

„Kdysi jsme se tam zastavili s kamarádkami, než jsme vyrazili na Kelčský Javorník. Bylo pět hodin odpoledne a pán v hospodě se nám smál, že se do tmy nestihneme vrátit, ale že na nás počká. A opravdu nám pak otevřel, i když už bylo deset večer a měl po zavíračce, a připravil nám výborné domácí jídlo,“ uvedla manažerka destinace Kroměřížsko Alena Horáková. „I za tímto lidským přístupem tam lidé rádi jezdili.“

Majitele se nepodařilo kontaktovat. Provozovatelé ubytoven i vleků v okolí upozorňují, že právě restaurace Tesák byla jediným gastroprovozem v okolí. Proto se tam na jídlo zastavovali lyžaři z areálu na Tesáku, děti z lyžařské školičky i turisté.

U vyhořelé chaty se o víkendu scházeli lidé

„Bude to pro nás problém, protože máme jen malou kuchyňku a byli jsme zvyklí, že na jídlo jsme chodili tam. Fungovali perfektně dlouhé roky,“ poukázal za Klub českých turistů, který má v blízkosti kamennou ubytovnu, Zdeněk Perutka. „Vlastně se tady vařilo od osmatřicátého denně. Uděláme maximum, abychom pomohli.“

S tím souhlasí i provozovatel největšího lyžařského areálu v Hostýnských vrších, který leží na nedalekém kopci Troják. „Jsem rád, že se při požáru nikomu nic nestalo. Mrzí mne to a bude to ztráta i pro nás. Lidi jsme na jídlo posílali na Tesák,“ potvrdil Jakub Juračka.

O víkendu přicházely k vyhořelé chatě stovky lidí z různých koutů regionu a velký ohlas vyvolala událost i na sociálních sítích. Zazněl i první návrh na uspořádání sbírky, která by pomohla obnově chaty.

„Je to pro nás citová záležitost, tady jsme začínali i končili, kdykoli jsme sem přišli kvůli turistice, nebo na lyže,“ shrnula například Alena Brtníčková, jež v sobotu přijela s kamarády na místo. „Chodíme sem od dětství, to je čtyřicet let, možná víc.“

Oheň zachvátil restauraci po půlnoci z pátku na sobotu. V té době byli uvnitř dva muži. Jeden si při cestě z kotelny všiml, že z jednoho pokoje vychází dým, pokusili se proto oheň sami uhasit hasicím přístrojem. Silný kouř je ale oba vyhnal z budovy ještě před příjezdem hasičů. Pak ještě vypnuli elektrický proud a uzavřeli přívod plynu u tlakových nádrží.

Zasahovala speciální technika

Na místo se nakonec sjelo osm desítek profesionálních i dobrovolných hasičů z 16 jednotek z blízkého i vzdálenějšího okolí.

„Cesta byla namrzlá, museli jsme jet velmi opatrně. V době našeho příjezdu už hořela střecha a část podkroví. K uhašení jsme nasadili několik útočných proudů vody, nasadili jsme i výškovou techniku. Po hodině zásahu se začaly bortit stropy a částečně obvodová konstrukce budovy. Zbortila se plechová střecha, která zakryla místo požáru,“ popsal mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička.

Hasičům také brzy začala docházet voda, proto museli zřídit dvě odběrná místa v Bystřici pod Hostýnem a dopravovat ji k chatě kyvadlově. Přijet musela i technika ze záchranného útvaru v Hlučíně, protože se zbortily stropy a obvodové zdi.

Zásah se protáhl do druhého dne. Několik jednotek bylo na místě ještě v sobotu odpoledne, záchranný útvar zůstal i v neděli. Místo zkoumali policejní i hasičští vyšetřovatelé. Odhadovaná škoda vystoupala na 12 milionů korun.

„Je to ztráta pro celý mikroregion, pro spoustu lidí to byla srdcovka,“ připomněl místostarosta Bystřice pod Hostýnem Jiří Ott. „Pokud bude nějaká sbírka, sám za sebe rád přispěju.“