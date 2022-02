Vyhořelou chatu na Tesáku postaví majitelé znovu, lidé slíbili podporu

V noci na sobotu chata vyhořela do základů.

„Od čtyř let jsem tady prakticky vyrůstal, je to bolestné. Ale dává nám obrovskou sílu, že lidé chtějí na obnovu chaty přispět, že k ní tolik lidí má silný vztah,“ říká Miroslav Nakládal, který se v chatě po týdnu střídal v obsluze s otcem.

„Myslel jsem si, že jako společnost jsme na tom hůř, toto jsem nečekal. Lidi jsou skvělí. Měl jsem během pár hodin sedmdesát zmeškaných hovorů na telefonu,“ ocenil všechny.

Takže jste se rozhodli znovu chatu postavit?

Už nejde couvnout. Je to jen pár dní, ale podporuje nás spousta lidí, známých, kamarádů, řada z nich má firmy, chtějí nějak pomoct. A my jim chceme ukázat, že jsme to nevzdali. Je toho hodně, ale v konečné fázi chceme chatu postavit v takové podobě, jak si ji všichni pamatujeme, včetně interiéru.

Co máte teď v plánu?

Teď řešíme náhradní vnitřní prostory v jedné ze sousedních stávajících budov, to bychom měli vědět během týdne. Chceme tam nabídnout jednoduchý provoz, tři až pět jídel, nějaký guláš, řízek. Nejde nám o zisk, ale o to, abychom udrželi zaměstnance. Obec Rajnochovice vyhlásí na obnovu chaty veřejnou sbírku, protože lidé po ní volají. Dokonce už sbírají vlaječky, které nám visely pod stropem. A chceme také pro návštěvníky co nejdřív otevřít venkovní stánek s občerstvením, který už domlouváme. Jsem rád, že máme všichni tady pořád hodně práce, že můžu nějak zaměstnat i rodiče, aby nemuseli nad tou ztrátou tolik přemýšlet. Jinak by nás to semlelo, je to srdeční záležitost.

Vy jste v době požáru v chatě byl, co myslíte, že se stalo?

Podle vyšetřovatelů hasičů jsou jen dvě verze, a to závada na elektroinstalaci nebo závada na elektrospotřebiči. Vyloučili cizí zavinění. Vím, že jsem šel přiložit, a když jsem se vracel, už jsem viděl a cítil dým, vytáhl jsem ven strýce a pak už to byly momenty. Vzal jsem hasičák, že to uhasím, ale oheň byl rychlý a už byl vidět i zvenku z oken. Taky to byla dřevěná stavba z roku 1934.

Podařilo se alespoň něco zachránit?

Zůstala stát železná konstrukce garáže na dřevo a také se zachovala mramorová deska s nápisem chata Tesák a nadmořskou výškou, která visela tady před chatou na takovém dřevěném sloupku. Jako malý jsem po ní lezl. Stála před chatou, pak jsme ji dali pryč, protože ztrouchnivěla. Bylo mi to líto a nedávno jsem udělal novou a ona požár přežila. Tak ji z místa teď dáme pryč a pak ji zase před novou chatu vrátíme.