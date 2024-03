Čuba uměl využít systém, pohyboval se na hraně zákona, líčí Stehlík a Groman

Se svým populárním podcastem Přepište dějiny nedávno dorazili do Ostraty, malé obce kousek od Zlína, kde mluvili o šedé ekonomice 80. let či fenoménu jménem František Čuba. Historik Michal Stehlík a publicista Martin Groman na něj mají originální pohled.

Co se vám vybaví, když se řekne František Čuba a slušovický zázrak? Co po něm dnes zůstává ve veřejném prostoru?

Stehlík: Výjimečnost 80. let, aspoň jak ji dodnes vnímá řada lidí. V celkově nefunkční době tady „zázrakem“ vzniklo něco takového jako JZD Slušovice, čehož se s chutí chopila režimní propaganda.

Groman: Mě jako první napadne Jedeme dál, zábavný hudebně-soutěžní televizní pořad, který se vysílal mimo jiné také ze Slušovic. Moderoval ho Josef Dvořák a celá skvadra zábavního průmyslu Československé televize v čele s Františkem Janečkem se sjela do malé vísky kousek od tehdejšího Gottwaldova, kde se natáčelo v Hotelu Všemina. A pak také píseň Palečka s Janíkem o Slušovicích, která sice byla dost ironická, ale patrně to tenkrát nikdo nepochopil. (směje se)