Do trezoru a zase zpět. Baťovy hodinky v chladu trpí, už jsou ale opět lákadlem

Hodinky se tam přemístily z trezoru Nadace Tomáše Bati, kde byly uložené přes zimu, aby neutrpěly. Nesvědčí jim chladné a vlhké klima. Takové přes zimu v památníku, což je velký skleník, panuje.

„Sledujeme klimatické podmínky, a pokud se jejich hodnoty dostanou pod stanovenou mez, hodinky uskladníme, aby nedošlo k jejich poškození,“ podotkla vedoucí památníku Magdaléna Hladká.

„Od zahájení sezony jsou zpátky na svém místě, protože nepředpokládáme, že by se mrazy ještě vrátily,“ doplnila.

Hodinky, na kterých je čas, kdy Baťa v Otrokovicích zahynul (před šestou ráno), jsou ve speciální vitríně. Přístroje měří vlhkost i teplotu, jež uvnitř nesmí klesnout pod pět stupňů. Loni byly první sezonu vystaveny necelého půl roku.

Město chtělo přes zimu najít technologické řešení, jež by je umožnilo vystavovat celoročně. To se zatím nedaří. „Bohužel se budeme muset podrobit ročním obdobím. Je to nešťastné a budeme o tom komunikovat s návštěvníky,“ zmínila náměstkyně primátora Martina Hladíková.

Vhodné technické řešení není, míní architekt

Architekt Petr Všetečka, který navrhl vitrínu pro hodinky i proměnu Památníku Tomáše Bati, počítá s tím, že se hodinky budou vystavovat pouze sezonně. Podle něho neexistuje vhodné technické řešení.

Památník by se mohl vytápět, což by ale bylo nákladné a rozvody by ublížily interiéru. To by udělala i větší vitrína s agregátem, který by uvnitř udržel přiměřenou vlhkost i teplotu. Navíc to dokáže jen při okolních teplotách pět až deset stupňů.

„Všechna technická opatření, která bychom mohli udělat, jsou omezena teplotami nad nulou,“ řekl Všetečka.

Památník letos obohatil výklad průvodce o fotografie, které ilustrují jeho minulost i významné události, jež jsou s ním spojeny. Je na nich Baťův pohřeb či podoba budovy ve 30. i 90. letech. Fotografie nebudou k vidění trvale na výstavních panelech, protože by narušily vnitřní čistý prostor.

Chystá se i nový web, obměněné jsou propagační tiskoviny či předměty a rozšíří se edukační programy, které budou nejen pro první, ale nově i pro druhý stupeň základních škol a později také pro střední školy.