Mrtvé ryby v Bečvě už hlásí i Přerov, smrtící látka stále není známá

„Čekáme ještě na výsledky laboratorních rozborů vody, ty zatím ukončené nejsou,“ uvedla mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Radka Nastoupilová. Do zjišťování se nyní zapojí i laboratoře hasičů a Povodí Moravy.

Dnes odpoledne už svědci pozorovali uhynulé ryby až v Přerově. Nebylo ale jasné, jestli je tam voda kontaminovaná, nebo ryby přinesl proud.



Pokud by byla kontaminace až tady, vážně by ohrožovala i řeku Moravu. K soutoku v Troubkách je to z Přerova jen pár kilometrů. Vodu ale zastavit nelze.

„Soutok s Moravou ochránit nedokážeme. Musíme jen doufat, že se množství nebezpečné látky dostatečně rozředí,“ uvedl ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.



Proto také dnes znovu upustili vodu z přehrady Bystřička, aby se zvýšil průtok v korytě Bečvy.

Během dneška také pokračoval sběr mrtvých ryb, celkem už jich rybáři a dobrovolníci vytáhli z řeky 12 tun.



Jen na tříkilometrovém úseku řeky u Hustopečí nad Bečvou jich bylo během pondělí 35 metráků. „A můžeme pořád pokračovat,“ popsal předseda tamního rybářského spolku Stanislav Pernický.

Přes čistírnu žádné znečištění nešlo

Neznámá látka se dostala do řeky zřejmě mezi Valašským Meziříčím a Choryní. Přesněji řečeno, v této lokalitě se našly první uhynulé ryby.



Zároveň tady sídlí valašskomeziříčská chemička Deza. Její mluvčí už v pondělí uvedl, že podnik provedl vlastní šetření a vyloučil jakýkoliv únik nebezpečné látky.

To dnes potvrdila i inspekce životního prostředí, která udělala vlastní šetření. „Můžeme Dezu vyloučit. Stav čisticího zařízení přímo v areálu společnosti i kvalita odpadní vody byly v pořádku a u výpusti kolegové pozorovali živé ryby,“ popsala Nastoupilová.

Ředitel Vodovodů a kanalizací Vsetín Radek Pilař se zároveň zastal i ostatních podniků v průmyslové zóně, která navazuje na areál Dezy. Odvodnění zde zajišťují dvě čerpací stanice, přes které jde odpadní voda do mechanicko-biologické čistírny.

„Přes tu žádné znečištění neprošlo, to znamená, že ze splaškových vod z průmyslové zóny pocházet nemůže. Pokud vím, byl problém s hodnotami pH vody a to by zcela vyřadilo a zničilo biologii čistírny a odstavilo celý proces,“ vysvětlil Pilař.

Podle něj je zabezpečení, které VaK používá ve Valašském Meziříčí, na špičkové úrovni. Mimo jde jen dešťová kanalizace, která zřejmě patří jednotlivým podnikům v zóně. Pokud by havárie pocházela odtud, ukázaly by to rozbory vody, na kterých pracuje ČIŽP.

„Naši inspektoři brali vzorky z výustí případných zdrojů ve Valašském Meziříčí,“ potvrdila Nastoupilová.