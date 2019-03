Za zmizení důkazů nabídl lihový boss policistovi 10 milionů, říká žalobce

Přestože státní zástupce četl u prvního hlavního líčení u brněnského krajského soudu žalobu skoro hodinu, hlavní podezřelý před ním neseděl.

Lihový boss Radek Březina, který si odpykává třináctiletý trest vězení za daňové úniky 5,6 miliard korun, odmítl už dříve v této věci vypovídat na policii a teď i přijet před soud.

„Rozhodl se, že se účastnit nebude. Na důvody se musíte zeptat jeho,“ reagoval stručně jeho advokát Filip Opatřil. „Chtěl by se účastnit hlavního líčení až v červnu. K obžalobě se nebudu vyjadřovat,“ doplnil jen.

Přitom jeho klient si může pohoršit, protože za uplácení a ovlivňování svědků, policistů, žalobců a soudců mu hrozí až 16 roků za mřížemi.

Březina po svém zatčení na podzim roku 2012, kdy skončil ve vazbě i se svým bratrem Tomášem, začal pracovat na tom, aby se spravedlnosti vyhnul.

Podle spisu využil své blízké a peníze, jichž měl z daňových úniků téměř neomezené množství, a podle žalobce nabídl 10 milionů korun ostravskému kriminalistovi Jiřímu Komárkovi za to, že z trestního spisu vyřadí klíčové důkazy, které vzešly především z domovních prohlídek.

„Jiří Komárek to neučinil a oznámil to nadřízeným,“ řekl žalobce Miroslav Stoklásek z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Z vazby úkoloval své blízké pomocí motáků

Podle spisu také Březina přes komplice sháněl lidi, kteří by byli schopni ovlivnit některého ostravského policistu, jenž na případu pracoval a od něhož by za 300 až 500 tisíc korun koupil utajovanou část trestního spisu, k níž by se jinak dostal až po ukončení prvotního vyšetřování.

„Zdůraznil bych, že se jednalo o nejranější fázi vyšetřování, kdy se teprve rozkrývala celá organizovaná skupina, což pouze podtrhuje nebezpečnost jednání obviněných. Pokud by svého cíle dosáhli, nic by nebylo rozkryto, respektive by to nebylo rozkryto v takovém rozsahu,“ upozornil Stoklásek.

Radek Březina měl podle žalobce připravený milion korun pro tři zlínské soudce, aby propustili z vazby jeho bratra Tomáše, stejnou částku v totožné věci chtěl dát i státnímu zástupci.

Přestože byl později Tomáš Březina propuštěný na svobodu, k pokusu o korupci nedošlo. To, že Radek Březina uplácení plánoval, zjistili policisté především z motáků, které psal ve vazební cele a posílal je ven přes své blízké i advokáta, který ale není v obžalobě blíže specifikovaný. Ručně psané lístky objevili dozorci i při kontrole Březinovy cely.

Lihový boss měl vše dobře zorganizované. Jeho žena Stanislava, která je také obžalovaná, sehrála klíčovou úlohu. Podle obžaloby úkolovala Březinovy někdejší podřízené, aby „proškolovali svědky“, kteří pak měli vypovídat v jeho prospěch.

Byl sestavený seznam svědků podle jejich důležitosti. Březinova sekretářka Kristýna Mazurová podle žalobce přepisovala motáky do počítače, za což také sedí na lavici obžalovaných.

V instrukcích byly přesné koncepty výpovědí, které se měli svědci naučit nazpaměť a neměli jít k soudu či na policii dříve, než je budou skvěle znát.

Březinova žena: Nešlo o navádění k nepravdám

Většina obžalovaných svoji vinu odmítá. Březinová u soudu pouze přečetla své vyjádření a odmítla dál vypovídat.

„Je pravda, že na mě měl (Radek Březina) požadavky, co bych měla zařídit, aby nezkrachovaly jeho firmy, ale nebylo to o tom, že bychom měli někoho přesvědčovat a navádět k nepravdám,“ sdělila žena lihového bosse, která je v současnosti ve Zlíně souzená za praní špinavých peněz z daňových úniků.

V Brně je mezi devíti obžalovanými také bývalý šéf hrobické firmy Morávia-Chem, kterou ovládal Březina a v níž fiktivně denaturoval potravinářský líh.

Eskorta přivádí Radka Březinu k olomouckému soudu (22. 12. 2015)

VIDEO: Eskorta přivádí bosse lihové mafie Radka Březinu k olomouckému soudu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle žalobce měl slíbených 300 korun za hodinu „proškolování“ svědků a dohlížel na dalšího obžalovaného Pavla Čanigu, který také měl „školit“ svědky a navíc řídil Likérku Drak. Tu také ovládal Březina a vyráběl v ní i nelegální alkohol.

Čaniga, jehož přivedla do soudní síně policejní eskorta, protože si odpykává trest 11 let za daňové úniky, jenom připustil, že dostal do schránky flash disk s pokyny od Březiny, ale tvrdil, že pro jejich splnění nic neudělal.

„Pak mi bylo řečeno, že Radek (Březina) není s mou prací spokojený, ať obejdu některé lidi. Nekontaktoval jsem je,“ reagoval Čaniga.

Březina také podle žalobce úkoloval svoji ženu, aby kontaktovala jeho dlužníky předvolané jako svědky, a pokusila se převést směnky na sebe, aby peníze v průběhu trestního řízení nepropadly státu. Proces bude pokračovat u soudu v Brně minimálně do léta.