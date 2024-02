Online přihlášky na střední školu s přehledem válcují papírovou verzi

„Těm, kteří přicházejí s papírovou verzí, nabízíme možnost, že jim s vložením do systému pomůžeme,“ říká ředitel školy Jiří Fuksa. „Většina rodičů je ochotná, navíc rovnou zjistí, zda mají přihlášku kompletní, nebo schází například potvrzení od lékaře, které je u některých oborů potřeba,“ dodal Fuksa.

Většina středních škol ve Zlínském kraji však čeká na oficiální termín, kdy se pro ně systém Dipsy otevře. Pak musí papírové verze přihlášek, které jim rodiče odevzdají, přepsat do elektronické podoby.

Příjem přihlášek od zájemců končí 20. února, následující den je mohou ve školách začít zpracovávat a stihnout to musí do 28. února. To znamená, že administrace dokumentů zasáhne do období jarních prázdnin, které letos ve Zlínském kraji připadají na příští týden. Zásadní problém to však nebude.

„Není to poprvé, co se termín odevzdání kryje s prázdninami, a ve škole stejně budeme, takže to jistě zvládneme,“ reagoval zástupce ředitele zlínského gymnázia na Lesní čtvrti Pavel Simkovič.

Zvlášť gymnázia dostávají drtivou většinu přihlášek elektronicky. Na Lesní čtvrti jich v úterý dopoledne měli na čtyřleté i osmileté gymnázium dohromady 276 a v papírové podobě jen desítku.

Také vsetínské Masarykovo gymnázium a Střední zdravotnická škola má většinu přihlášek elektronicky. „Kolem odevzdávání je trochu nervozita, je to nové a rodiče byli zvyklí, že jsme přihlášku převzali, zkontrolovali a potvrdili jim, že je v pořádku. Online podání je pro ně neosobní,“ mínil ředitel Martin Metelka. V závěru minulého týdne škola pořádala den otevřených dveří a rodiče se o systém přihlašování hodně zajímali. „Řešili jsme s nimi, jak funguje a jak přihlášku poslat. Bylo znát, že je to pro ně důležité řízení a nikdo nechce nic pokazit,“ dodal.

V přihláškách se vždycky chybuje, vědí ředitelé

Stejnou zkušenost mají další školy. „O informace byl velký zájem, nabízeli jsme speciální besedy a třída byla vždy naplněná,“ podotkl ředitel Gymnázia Kroměříž Josef Havela. Ředitelé se shodli, že je vhodné, aby rodiče v systému vyplnili i telefonní číslo, které u kontaktních informací zůstalo jako nepovinný údaj. U přijímacích zkoušek se ovšem můžou stát různé krizové situace, od pozdního příchodu až po nevolnost, při kterých pak škola potřebuje rychle kontaktovat rodiče a situaci s nimi řešit.

Pokud budou u elektronicky podané přihlášky chybět některé z příloh, je možné je škole dodat i po jejím odeslání. „Vždycky je nějaká chybovost, ale v tuto chvíli ještě nevíme, jak velká bude u elektronicky podaných přihlášek,“ řekl ředitel Střední průmyslové školy v Otrokovicích Libor Basel.

Poměr elektronických a papírových přihlášek, které zatím na školu dorazily, odhaduje na deset ku jedné. Celkový počet zatím odpovídá loňskému roku.

Nový systém letos umožní podat tři přihlášky, skončily zápisové lístky a také možnost klasického odvolání. „Žáci, kteří se nedostanou na žádnou ze tří škol, budou mít možnost přihlásit se v druhém kole přijímacího řízení,“ sdělila krajská radní odpovědná za školství Zuzana Fišerová.

Novinkou je i určení pořadí škol. Žák si musí zvolit, která škola je vysněnou a které jsou další v pořadí. Systém pak vezme v potaz preference žáka a přiřadí jej na školu, kde bude na přijetí stačit výsledek jeho přijímacích testů. Ty letos připadají na 12. a 15. dubna, výsledky budou známé 15. května.

Správce systému, společnost Cermat, uvedla, že do začátku tohoto týdne využila v celé zemi elektronické přihlašování na střední školy víc než polovina deváťáků. V rekordním dnu systém odbavil za čtyřiadvacet hodin 10 018 přihlášek. „Toto číslo vnímám jako nesporný úspěch. Jsem rád, že systém po počátečním zdržení funguje,“ reagoval ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.