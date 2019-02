Byla to životní chyba, řekl expolicista. Za prodej drog dostal podmínku

Někdejší zaměstnanec obvodního oddělení policie v Bystřici pod Hostýnem zároveň nesmí deset let působit u bezpečnostních sborů. Svou vinu částečně doznal.

Drogy Jakubec podle obžaloby prodával na Kroměřížsku a Přerovsku. Odběr pervitinu od obžalovaného připustilo u soudu hned několik svědků.

Zatímco někteří z nich potvrdili pouze jednotlivé případy, další mluvili o desítkách setkání, při kterých od Jakubce koupili drogy. Zaplacené částky se podle nich s ohledem na množství dodaného pervitinu obvykle pohybovaly od 500 do 1 000 korun.

Jakubec, který byl kvůli kauze od policie propuštěn, se hájil tím, že chtěl prostřednictvím drog proniknout do kriminálního prostředí a získávat o něm informace. Údajně mu měly pomoci v rozkrývání trestné činnosti v regionu.

Informátorům prý za jejich „služby“ poskytoval pervitin (více v článku Navazoval jsem tak kontakty, hájí se policista obžalovaný z prodeje drog).

„Udělal jsem životní chybu, to je jasné. Chtěl jsem objasňovat trestné činy, chtěl jsem pomáhat lidem. To, že jsem prodával drogy, byla nejhorší věc, co jsem udělal. To, že jsem jako policista selhal, mě nesmírně mrzí,“ řekl Jakubec ve své závěrečné řeči.

Podle soudkyně znevážil policii v očích veřejnosti

V přípravném řízení se Jakubec k trestné činnosti plně doznal, u hlavního líčení však svou výpověď změnil.

Státní zástupce navrhoval nepodmíněný trest v délce až pěti let, později návrh změnil na podmínku.

„Navrhl jsem alternativní trest z důvodu, že si myslím, že obžalovaný je osobou, která si uvědomila tu trestnou činnost, které se dopustila. Že už byla potrestána tím, že přišla o práci. Díky tomu, co spáchala, strávila měsíc ve vazbě a mám za to, že i s ohledem na jeho současnou situaci, kdy pracuje, má rodinné zázemí, bylo možno uložit podmíněný trest,“ řekl po vynesení rozsudku žalobce Martin Malůš.

Předsedkyně senátu Hana Machalová uvedla, že k uložení podmínky přispěl fakt, že Jakubec nebyl dosud trestán. Upozornila však, že svým počínáním znevážil policii v očích veřejnosti. Zpočátku podle ní mohla obžalovanému distribuce pervitinu skutečně pomoci s objasňováním trestné činnosti.

„Posléze si z drog udělal v uvozovkách živnost. Není to v pořádku, tím spíš, že se obžalovaný dopouštěl trestné činnosti jako policista,“ uvedla soudkyně.

Část požadovaného úplatku také přijal

Obžalobě čelila i Jakubcova manželka Lucie, která podle spisu nejméně v jednom případě předala pervitin dalšímu člověku. Soud jí uložil roční trest s podmínečným odkladem na dva roky, hrozilo jí až pět let vězení. Žena před soudem vypovídat odmítla. I v jejím případě je rozsudek pravomocný.

Poznatek o tom, že policista nejspíš prodává drogy, získala předloni Národní protidrogová centrála. Následně případ začala vyšetřovat Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Podle obžaloby v letech 2016 a 2017, a to i při službě, prodal Jakubec opakovaně pervitin konzumentům, za což převzal statisíce korun.

Podle spisu se muž při své práci také dozvěděl o vloupání do objektu, které údajně spáchali dva lidé s kriminální minulostí. Jakubec dotyčné muže znal a za neřešení jejich případu si údajně řekl o úplatek v celkové výši 30 tisíc korun, přičemž mu část této sumy byla podle rozsudku skutečně vyplacena.

Za úplatu se podle žalobce pokoušel ovlivnit i klíčová svědectví ve své kauze (více v článku Expolicista stíhaný za prodej drog je ve vazbě, zkoušel ovlivnit svědky). Jakubec však při hlavním líčení uvedl, že se žádného uplácení nedopustil.