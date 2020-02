Podvodník okradl nevidomou a uvěznil ji v bytě, zachránil ji vzkaz hozený z okna

Případ se stal loni v září, policie ale o něm informovala až nyní.



Poškozená žena uvedla, že o dvacet let mladšího muže neznala, ale šlo o známého její známé. I proto přijala jeho nabídku, že jí bude pomáhat v osobním životě, aniž by za to chtěl jakoukoliv odměnu.

„Zdůvodnil to tím, že je dobrý člověk,“ uvedla policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Slib muž skutečně dodržel. Nevidomé ženě dělal společnost, občas jí nakoupil nebo uklidil. Pomohl jí také vybrat z bankomatu hotovost. Jak se později ukázalo, právě k tomu po celou dobu mířil.

Ještě několikrát za ženou zašel, při poslední návštěvě jí ale vypnul mobilní telefon a zamkl ji v bytě. Žena se tak nemohla dostat ven, ani si zavolat pomoc. Telefon sama aktivovat nedokázala. V nechtěné izolaci zůstala tři dny.

„Nakonec vyhodila z okna papír se vzkazem, ať jí někdo pomůže,“ popsala Kyšnerová. Lístek našla švagrová uvězněné ženy a zavolala zámečníka.

Podivnou zkušenost poškozená žena nijak neřešila. Na policii se obrátila až v okamžiku, kdy zjistila, že jí z bankovního účtu zmizelo 100 tisíc korun.

Samozvaný pomocník se policii přiznal, že si kartu bez vědomí majitelky několikrát půjčil. Peníze pak prohrál v automatech. „Věřil prý, že alespoň jednou vyhraje a částku vrátí,“ doplnila mluvčí. Trpěl pak výčitkami svědomí a ženě údajně „nechtěl chodit na oči“.

Kromě tohoto činu kriminalisté pachateli prokázali také vloupání do garáže, ze které ukradl nářadí v hodnotě 29 tisíc korun. Čelí tak obvinění z krádeže, omezování osobní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Hrozí mu až pětileté vězení.