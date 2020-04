Začala oprava dálničního obchvatu Otrokovic, potrvá do konce května

8:59 , aktualizováno 8:59

Silničáři začínají opravovat část nedokončeného dálničního obchvatu Otrokovic a jeho sjezdy do města. Jde o první sjezdy do Otrokovic ve směru od Hulína, které budou postupně úplně uzavřené. Práce potrvají do konce května.