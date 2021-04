Nájemníci z otrokovických Hurdisek musí pryč, dělnické domky půjdou k zemi

Když Hana Pávková v poštovní schránce našla dopis z radnice s informací, že se městské byty v lokalitě Hurdisky budou bourat, odmítla se s tím smířit. Hned iniciovala vznik petice, kterou nyní podepisují lidé ve městě. „Záměr se nám nelíbí, stejně jako fakt, že nás obešli,“ říká.



„Hurdisky stojí v Otrokovicích od 30. let a jsou to nejkrásnější městské byty, mají i zahrádky. Nerozumím tomu, proč se jich chce radnice zbavit,“ kroutí hlavou Pávková, podle které není stav domů tak špatný, že by musely jít k zemi.

Vedení města ovšem oponuje, že jiné řešení není možné. Důvodem je riziko opakovaných havárií vody a kanalizace pod domy, problematické jsou také střechy.



Během let se navíc zpřísnily požární i hygienické normy. „Nikdo z nás nemá radost z toho, že se tamější obyvatelé budou muset vystěhovat, ale byty jsou opravdu ve špatném technickém stavu,“ uvedla starostka Hana Večerková.

Město si nechalo udělat posudek, podle něhož by rekonstrukce vyšla na nejméně 50 milionů korun. Proto je lepší domy zbourat a postavit tam nové a moderní. Radnice k tomu chce využít dotační titul, který vypisuje ministerstvo pro místní rozvoj na stavbu sociálních bytů. „Můžeme to také zkombinovat s úvěrem,“ plánuje Večerková.

V lokalitě je čtyřicet jednopodlažních městských bytů, jejich obyvatelé si je mnohdy upravili a vylepšili provizorními přístavbami za svoje peníze. Teď vědí, že do 31. prosince 2022 se mají vystěhovat a pak půjdou domy k zemi. Nové bytovky vyrostou na místě do osmnácti měsíců od zahájení stavby.

„Bylo by férové, kdyby město nejdřív postavilo nové domy, do kterých bychom se mohli přestěhovat, a až pak by začalo bourání,“ navrhuje Pávková. V praxi je to ale nereálné. Otrokovice mají málo vlastních pozemků, kde jde stavět. „Časově by to také nešlo stihnout,“ sdělila Večerková.

Pro obyvatele Hurdisek je stěhování problém i z finančního hlediska. Nyní platí nižší nájemné, třeba byt 2+1 vyšel zhruba na sedm tisíc měsíčně včetně energií. Komerční pronájem je dvakrát tak drahý.

Lidé se mají v městských bytech střídat

„Je tady spousta důchodců a starších lidí s nízkými platy, kteří tohle nemůžou utáhnout. Město má málo svých bytů, a když už, tak jde o garsonky, kam se větší rodina nevejde. A najít čtyřicet volných bytů nejde ani na realitním trhu, lidé budou muset z Otrokovic pryč,“ líčí Pávková.

Městský úřad nabízí lidem pomoc, podle Večerkové už se na něj dvě rodiny obrátily a dostanou náhradní bydlení. „Chceme všem zájemcům vyjít vstříc a není v našem zájmu někoho nechat na holičkách,“ prohlásila starostka.

Cílem je také změnit způsob obsazování městských bytů. „Rádi bychom, aby se tam nájemníci více točili. Můžou tam bydlet několik let, a až se finančně postaví na vlastní nohy, můžou si najít vlastní bydlení a přepustit městský byt těm, kteří jej potřebují. To platí hlavně pro mladé lidi,“ zmínila Večerková.

Až to umožní epidemická situace a mírnější opatření proti koronaviru, hodlají se zástupci města s lidmi z Hurdisek sejít a téma s nimi probrat osobně.