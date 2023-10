Případné čipové centrum v Rožnově je zásadní pro restart Česka, řekl Fiala

Viceprezident a ředitel výroby rožnovského Onsemi Aleš Cáb dříve sdělil, že by se mohlo rozhodnout do konce února příštího roku.

Podle Petra Fialy jde o jednu z důležitých strategických investic pro Českou republiku. „Investice do výroby čipů je něco, co potřebuje Česká republika, co potřebuje Evropa a co by zvýšilo naši konkurenceschopnost,“ uvedl Fiala.

Poptávka po čipech podle něj roste v různých odvětvích, od energetiky po automobilový průmysl. „Všichni máme v živé paměti přerušení dodavatelských řetězců, ať už v souvislosti s covidem nebo v souvislosti s válkou na Ukrajině. To jen zvyšuje důležitost, abychom podobné projekty měli tady v Evropě a pokud možno v České republice. Máme velkou šanci stát se evropským centrem výroby čipů,“ konstatoval premiér.

Šance, že Onsemi bude investovat do rožnovského závodu, je podle něj významná.

„Ze strany vlády chci dodat, že pokud chceme mít v České republice takovou strategickou investici, ať už je to výroba čipů nebo baterií, vždy to znamená, že se stát na tom musí nějakým způsobem podílet. Taková jsou dnes pravidla hry ve světě,“ prohlásil Fiala, který podle svých slov zástupce Onsemi ujistil, že s tím vláda počítá a je na to připravena.

Zástupce Onsemi dnes řekl, že výše případné pobídky zatím není známá. Další kroky souvisí podle Fialy s dokončením schvalovacího procesu úpravy zákona o investičních pobídkách, kterým se zabývá Sněmovna.

„Předpokládáme, že po schválení ve třetím čtení by měl do konce roku projít Senátem a vstoupit v platnost na začátku příštího roku,“ uvedl Fiala. Následně se pobídkou bude zabývat vláda.

Kompletní výroba by byla v Evropě unikátní

Investice je podle Cába přelomová v tom, že by se do Rožnova přenesl kompletní řetězec výroby karbidu křemíku. „Je to technologie, která je unikátní a důležitá pro současné megatrendy, pro elektromobilitu a obnovitelné zdroje energie. Tyto prvky spoří v některých aplikacích až 50 procent elektrické energie,“ řekl dříve Cáb.

Pokud by Onsemi rozhodl o investici do rožnovského závodu, byl by tam celý řetězec výroby až po kompletní čip. V Evropě by to bylo unikátní. Nyní je první část výroby v USA, další část procesu je v Rožnově a výroba čipů je v Koreji. Rožnovský závod má asi 2000 zaměstnanců, v případě investice by se jejich počet zvýšil asi o tisícovku. Znamenalo by to rekonstrukci některých budov v areálu v průmyslové zóně, budování dalších prostor a instalaci zařízení.

Onsemi v Rožnově navrhuje a vyrábí čipy a integrované obvody pro zákazníky z celého světa, také pro tuzemský aplikovaný výzkum a univerzity. Součástky z Rožnova míří převážně do automobilů a komunikačních technologií, počítačů, ale také do spotřební elektroniky, průmyslu či energetiky.

Onsemi má v Česku kolem 2200 zaměstnanců, kteří se ve třech závodech zabývají návrhem integrovaných obvodů, výrobou křemíkových desek a výrobou polovodičových čipů. Hlavní závod je v Rožnově pod Radhoštěm v areálu bývalé Tesly, další závod je v Brně. Mateřská společnost má hlavní sídlo ve Scottsdale v Arizoně.