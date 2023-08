Z Německa roste čipová velmoc. Tchajwanci postaví velkou továrnu u Drážďan

Deníky v Německu uvádí, že asi polovinu investičních nákladů pokryjí v rámci státních subvencí peníze německých daňových poplatníků. TSMC plánuje výstavbu zahájit už ve druhé polovině příštího roku a v továrně by mělo vzniknout kolem dvou tisíc pracovních míst. TSMC bude vlastnit 70 procent podniku, firmy Bosch, Infineon a NXP budou mít desetiprocentní podíly.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck rozhodnutí TSMC přivítal. Dodal, že vláda projekt podpoří v rámci evropské normy označované jako Evropský akt o čipech, jejímž cílem je zvýšit výrobu čipů v EU. „Do Německa přichází další globální hráč v polovodičovém sektoru. Ukazuje to, že Německo je atraktivní a konkurenceschopnou lokalitou,“ uvedl Habeck.

Tchajwanská společnost jednala o výstavbě závodu se spolkovou zemí Sasko od roku 2021. Továrna TSMC je podle agentury Reuters důležitá pro snahu Berlína o rozvoj domácí výroby polovodičů, která je zapotřebí k udržení konkurenceschopnosti německého automobilového průmyslu.

„V Německu vznikne skutečný ekosystém pro výrobu polovodičů,“ uvedl Habeck. „Bude to vytvářet práci pro celé odvětví: pro výrobce strojů, pro výrobce optických zařízení, pro kvalifikované pracovníky,“ dodal ministr.

Proč zrovna čipy?

Čipy tvoří součást integrovaných obvodů a patří k základním komponentům pro výrobce automobilů, chytrých telefonů a videoherních konzolí i dalších výrobků spotřební elektroniky, jako jsou pračky, lednice či budíky.

Problémy s nedostatkem čipů již delší dobu komplikují výrobu automobilů po celém světě. Nedostatek čipů panuje od jara 2020, kdy byly automobilky nuceny uzavřít továrny kvůli rychle rostoucímu počtu případů nemoci covid-19.

Výrobci čipů se tak zaměřili na odvětví spotřební elektroniky, aby podpořili prudký růst prodeje počítačů a her. Když automobilky výrobu znovu obnovily, což bylo dříve, než se očekávalo, nevyráběli výrobci čipů tolik, aby byli schopni uspokojit poptávku. Studie poradenské společnosti Alix Partners z loňského listopadu předpověděla, že globální automobilový průmysl se bude s omezováním výroby v důsledku nedostatku čipů potýkat přinejmenším do roku 2024.

Čipy podporuje i Evropská unie

Evropská unie chce v rámci normy Evropský akt o čipech do konce desetiletí podpořit vývoj a výrobu polovodičů investicemi za 43 miliard eur (více než bilion korun) a zdvojnásobit podíl EU na celosvětové produkci čipů na 20 procent.

Společnost Infineon už na jaře zahájila výstavbu vlastní továrny na výrobu polovodičů v Drážďanech a investovat chce do ní pět miliard eur. V saské metropoli se nacházejí také závody na výrobu čipů společností Bosch a GlobalFoundries.

Výrobci čipů mají tendenci stavět závody ve skupinách, což umožňuje, aby nákladná zařízení mohla využívat infrastrukturu a pracovníky na místě.

Do Německa míří i americký Intel

V březnu 2022 oznámila i společnost Intel, že postaví v německém Magdeburku závod na výrobu mikročipů za 17 miliard eur (404 miliard Kč).

Letos v červnu firma po podpisu dohody o společném záměru s německou vládou oznámila, že investuje do továrny na čipy v Magdeburku dokonce přes 30 miliard eur (713 miliard korun).

Německá vláda v červenci oznámila, že na podporu výroby čipů v zemi vyčlení celkově 20 miliard eur (485 miliard korun). Zhruba tři čtvrtiny uvedené částky půjdou právě americké firmě Intel a tchajwanskému výrobci TSMC.

Intel investuje i jinde

Zástupci společnosti Intel před časem zároveň uvedli, že Intel posílí svou stávající továrnu v Irsku, zatímco ve Francii zřídí centrum, které se bude soustředit na výzkum a projektování. Firma by měla investovat i do nového závodu v Itálii.

V polovině června Intel oznámil, že postaví velkou továrnu na výrobu čipů i v polské Vratislavi. Investuje do ní 4,6 miliardy dolarů (100 miliard Kč). Intel se v tomto podniku chystá montovat a testovat mikroprocesory. Do roku 2027 by mělo v továrně vzniknout zhruba 2000 vysoce kvalifikovaných míst a podnik očekává, že další tisíce jich vzniknou díky případnému nabírání nových pracovníků u dodavatelů.

Co Česko?

Česká republika v čipovém byznysu zatím spíše zaostává. Jednou z nejvýznamnějších investic v České republice by byla případná investice amerického výrobce čipů Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku.

Onsemi chce do rozšíření výroby čipů investovat dvě miliardy dolarů (asi 44 miliard korun). Do letošního podzimu by se měla firma rozhodnout, zda investici umístí ve svých výrobních závodech v USA, Jižní Koreji nebo právě v Česku. Ve svém závodě v Rožnově má Onsemi nyní asi dva tisíce zaměstnanců, rozšíření výroby by znamenalo práci pro dalších asi tisícovku nových zaměstnanců.