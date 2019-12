Zlín řeší změnu územního plánu kvůli nové nemocnici, část opozice je proti

„Nestavíme se do pozice, že bychom chtěli projektu bránit a házet kraji klacky pod nohy,“ nastínil primátor města za ANO Jiří Korec, který je současně krajským zastupitelem. „Jsem pro novou nemocnici, ale jde o to, kde by měla stát.“

Když o vzniku malenovického špitálu krajští zastupitelé letos v létě rozhodovali, zdržel se hlasování. Argumentoval tím, že by měl kraj nejdříve zpracovat studii i na úpravy stávající nemocnice, což je druhá možnost, již zmiňuje.

Čunkův návrh tehdy nepodpořili ani další členové hnutí ANO či ODS, které jsou na kraji i na radnici s lidovci v koalici. Záměr nakonec neprošel. Kraj proto i přes nevoli hejtmana, který to považuje za zbytečné, zadá studii na posouzení přestavby současného špitálu.

„Pak bude třeba vyhodnotit obě varianty, přičemž nikdo dnes nedokáže říci, která bude dražší,“ míní Korec. „Nevidím ale důvod, proč by změna územního plánu v Malenovicích neměla projít.“

Změna umožní vyvlastňování pozemků

Kraj podal takové připomínky ke změně, aby na plochách u sídliště mohly vyrůst až šestipatrové budovy (dnes mohou jen čtyřpatrové) a mohla tam být občanská vybavenost více než místního významu.

Pozemky pro dopravní obslužnost budou nově vymezené pro veřejně prospěšnou stavbu, což znamená, že tam bude možné vyvlastňovat. Většinu potřebných ploch už vlastní kraj, všechny ale ještě nemá.

„Je to standardní postup u veřejně prospěšných staveb, jakými jsou nemocnice, školy, železnice nebo dálnice,“ nastínil vedoucí oddělení prostorového plánování zlínské radnice Ivo Tuček. „Od toho jsou změny územních plánů, aby bylo možné u veřejně prospěšných staveb omezit vlastnické právo.“

Čunek věří, že změna územního plánu projde, i když i bez ní by podle něho bylo možné novou nemocnici postavit. Jen by tam nestály plánované pětipatrové objekty, ale jen čtyřpatrové, plus jeden navíc jako kompenzace. Pokud jde o pozemky, tak by kraj měl být už dohodnutý s většinou majitelů na jejich získání.

„Je tam pouze jeden vlastník, který se ještě nerozhodl. Slovo vyvlastnění jsem zatím nepoužil a věřím, že ani nebudu muset,“ zmínil Čunek. „Když zasedá kterékoliv zastupitelstvo, tak si nikdo není jistý výsledkem, ale já nemám pochybnosti o tom, že změna územního plánu projde.“

Pokud jde o městské pozemky v Malenovicích, kraj by je podle Čunka měl v budoucnu koupit. Tato věc se ale ve změně územního plánu neřeší.

Část opozice je proti

„Na dřívějším společném jednání krajské a městské rady jsme se dohodli, že si nebudeme dělat potíže. Jsem pro novou nemocnici v Malenovicích, což je můj osobní názor,“ řekl náměstek primátora za STAN Miroslav Adámek, který má územní plánování v kompetenci a je také krajským zastupitelem.

Pro změnu by měla hlasovat i ODS, jež na krajském zastupitelstvu až na radního Jana Pijáčka nový špitál nepodpořila.

„Klademe důraz na adekvátní srovnání dvou variant, aby pak byla vybrána ta lepší,“ řekl radní za ODS Miroslav Chalánek.

Podle Čunka se při dřívější dohodě radních kraje a města nevedla řeč o druhé variantě, tedy o srovnání opravy stávající s výstavbou nové nemocnice. Současně nemá pochybnosti o tom, že studie na opravu stávající nemocnice ukáže, že nejde o levnější ani výhodnější možnost.

„Pokud má studie prozkoumat celkovou generálku staré nemocnice, tak nemůže vyjít líp, protože se tam bourají a staví budovy, zatímco u nové se jenom staví,“ nastínil Čunek.

Proti změně územního plánu v Malenovicích by ale mělo na radnici hlasovat opoziční seskupení Rozhýbejme Zlín.

„Jsme principiálně proti podobným postupům, kdy skrytým způsobem předčasně dochází k podpoře projektů, které ani zdaleka nejsou schváleny,“ prohlásil za Rozhýbejme Zlín zastupitel Ivo Mitáček.

Naopak pro bude opoziční hnutí Zlín 21.

„V komplexu vidíme, že je projekt nové nemocnice pro Zlínský kraj a jeho občany nadějnější,“ myslí si zastupitel hnutí Čestmír Vančura. „V případě staré nemocnice se projekt obtížněji přizpůsobí tomu, co nabízí dnešní moderní medicína.“