Oslavence Miroslava Zikmunda přátelé překvapili novým vydáním jeho knihy

12:53 , aktualizováno 12:53

K dnešním stým narozeninám připravili pro cestovatele Miroslava Zikmunda jeho blízcí překvapení, je to nové, přepracované vydání cestopisu s názvem Sloni žijí do sta let. Ten původně vznikl ze Zikmundovy cesty na Srí Lanku v roce 2000. Kniha jde do distribuce symbolicky právě dnes.