Koronavirus změnil fungování školek, kvůli zájmu rodičů otevřou i v létě

Mnozí rodiče si vybrali část dovolené už před koncem dubna, protože firma pro ně během pandemie nového typu koronaviru neměla práci. Další zase musejí během léta dohánět pracovní resty nebo si nemohou vzít dovolenou v této době.

Rodičům kvůli tomu mateřské školy na řadě míst Zlínského kraje vycházejí vstříc.

„Rozšířili jsme dobu, po kterou budou školky v létě otevřené, o dva týdny. Žádné z dětí, jehož rodiče budou školku během prázdnin potřebovat, by nemělo zůstat bez umístění,“ řekla zlínská radní Kateřina Francová.

Otevřené nebudou všechny najednou, ale vystřídají se tak, aby v určité vzdálenosti od sebe vždy některá fungovala. Podrobnosti a termíny otevření jednotlivých pracovišť se rodiče dozvědí ve své školce.

Město upozorňuje, že provoz by měl být přednostně určený pro pracující rodiče. „Nechceme a ani nemůžeme to striktně nařizovat. Ale apelujeme na rodiče, kteří jsou například doma s mladším dítětem, aby starší dítě do školky o prázdninách neposílali, pokud to není nezbytné,“ dodala Francová.

Vstříc vyjde rodičům také Kroměříž nebo Valašské Meziříčí. Už během května dělaly tamější ředitelky školek průzkum mezi rodiči.

„A již tehdy bylo jasné, že o prázdninová místa bude vyšší zájem než v předchozích letech,“ uvedla kroměřížská místostarostka Daniela Hebnarová.

Městské školky zůstanou otevřené až do 10. července. Do konce měsíce pak budou v provozu dvě školky namísto obvyklé jedné. Týká se to školek Gorkého a Mánesova. K prázdninové docházce je tady přihlášeno 120 dětí. V srpnu je pak vystřídá mateřská škola Páleníčkova, kde počítají s docházkou 65 dětí. Ta bude otevřená do 14. srpna.

Řešení nenaráží na problémy s vybíráním dovolené pro učitelky a další pracovníky školek. Někteří z nich si totiž část vybrali během omezeného pohybu, kdy byly školky zavřené. Při zvýšeném letním provozu jí už nebudou čerpat tolik.

Ve Valašském Meziříčí nepokryjí jen poslední týden

Každé město zvolilo vlastní režim, který se odvíjí od běžných zvyklostí. Ve Valašském Meziříčí mají obvykle všechny školky zavřeno dva týdny na přelomu července a srpna a potom poslední týden v srpnu, který slouží pracovníkům jako přípravný před otevřením.

Tak to bylo nachystáno i letos, ale protože rodiče měli o letní provoz velký zájem, změnili model. „Tuto situaci jsme předvídali, od rodičů byly signály už před časem. Uděláme to tak, že bude vždy některá školka otevřená a všechny se zavřou až v posledním týdnu prázdnin. Zájem rodičů tím pokryjeme,“ konstatovala valašskomeziříčská místostarostka Yvona Wojaczková.

V Uherském Hradišti jednala o letním provozu městská rada v pondělí. „Zájem rodičů o umístění dětí do školek v době prázdnin nebyl proti letům předcházejícím zásadně vyšší, přesto ředitelé navrhli změny,“ uvedl místostarosta Ivo Frolec.

Po celé prázdniny budou místo původně plánované jedné otevřeny hned dvě mateřinky – Svatováclavská a Štěpnická. Ty zajistí náhradní provoz pro všechny ostatní školky. V dalších zařízeních se zkrátil termín uzavření.

Výjimkou mezi velkými městy je Vsetín. Ředitelky školek se na zájem dotazovaly, ale nebyl tak velký, aby radnice musela letní provoz měnit.

„Provoz tedy zůstane klasický, to znamená, že máme otevřeno šest školek, po kterých budou děti putovat,“ řekl místostarosta Vsetína Tomáš Pifka.

Město provozuje devět mateřinek, ve třech jsou ale na léto naplánované zásadní opravy a zůstanou zavřené.