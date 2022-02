Oprášit masky, připravit dobroty. Fašanky se vracejí v plné parádě

Tradiční obchůzky v téměř stejné podobě jako před pandemií covidu se v regionu uskuteční předposlední a poslední únorový víkend.

„Všichni se moc těší, pořadatelé i obyvatelé. Roční přestávka nás hodně mrzela,“ poznamenal starosta obce Komňa Zdeněk Mareček. „Ještě máme otevřené téma večerní zábavy, ale průvod masek a šavlový tanec bude. A den předtím uspořádáme ve zkrácené variantě dětský fašank u školy,“ sdělil.

I v této obci museli před rokem kvůli covidové pandemii a vládním opatřením fašank zrušit. O to víc se soustředí na letošní. Podle tradice se musí konat před Popeleční středou, která nyní vychází na 2. března a zahajuje čtyřicetidenní půst před velikonočními svátky.

„Ještě v šedesátých letech se fašanky konaly v úterý před Popeleční středou. Až později se tradice posunula na volné dny. Pořád ale platí, že masopustní obchůzky se konají takřka po celém regionu, nejen na Slovácku, kde jsou asi nejproslulejší. Máme je všude i zadokumentované,“ upozornila etnografka Alena Prudká z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Podle ní jde o akci, která reaguje na společenskou a politickou situaci. „V minulosti to byla okupace země, ruská vojska, před lety ptačí chřipka nebo sčítání lidu. Je to variabilní a pořadatelé reagují i na situaci v obci. Bývá to velká legrace,“ zmínila Prudká.

Mezi prvními se už tuto sobotu uskuteční 22. ročník Lešetínského fašanku v centru Zlína. V posledních letech se akce pro velký zájem rozrostla do tří ulic, kterými v průběhu dne prošlo kolem tří čtyř tisíc návštěvníků.

Jak to bude letos, pořadatelé zatím netuší. Každopádně připravují dvě pódia, na kterých se budou střídat kapely a folklorní soubory. Představí se i průvod masek nebo pochovávání basy v podání místních recesistických ochotníků.

„Fašank se ponese v duchu letošních oslav 700 let města Zlína. Budeme rádi, když se do průvodu připojí i veřejnost, rodiny s dětmi. Uvidíme, jestli letošní ročník bude stejný jako dřív, nebo jestli budou lidé s účastí na podobných akcích ještě váhat,“ naznačila za organizátory Zuzana Baťová ze zlínské restaurace U Kovárny.

Kde bude fašank 19. únor

Zlín, Lešetín 25. únor – 1. březen

Strání 26. únor

Kroměříž

Bystřice pod Hostýnem

Luhačovice

Kunovice

Bystřice pod Lopeníkem 28. únor

Korytná 1. březen

K tradičně pětidennímu veselí se vrátí ve Strání. Vyhlášený Festival masopustních tradic uspořádají v posledních únorových dnech už popětatřicáté a po loňském online vysílání bude tentokrát v téměř běžných podmínkách.

Program začne v pátek 25. února v Zámečku a online formou představí místní soubory, cimbálovky i filmy z historie akce.

Už v sobotu ale mohou zájemci fyzicky přijít a před Zámečkem si vychutnat vystoupení domácích či přespolních souborů a muzik, podívat se na vystoupení fašančárů nebo navštívit místní sklárnu Ladislava Breznického.

„Udělali jsme letos kompromis, zatím tomu nemůžeme dát takový rozsah jako dřív. Proto jsme omezili počet vystupujících přespolních souborů a dali větší prostor domácím. A úterní obchůzky fašančárů po domácnostech už necháme na lidech,“ přiblížil jeden z hlavních pořadatelů, folklorista a etnograf Pavel Popelka.

„Tanečníci už se těší, mají dobrý pocit z toho, že se mohou prezentovat, předvést tanec svých předků. To naštěstí nevymizelo a je potřeba si to připomínat,“ dodal.

I letos se však ve Strání musejí obejít bez oblíbené zábavy spojené s pochováváním basy, kterou pořadatelé ještě nechtějí riskovat kvůli tradičně vysoké účasti návštěvníků v malém sále Zámečku.

Tradičně až první březnový den, těsně před Popeleční středou, se uskuteční masopustní veselí ve Valašských Kloboukách. „Poprvé jsme se také rozhodli udělat speciální akci spojenou s ochutnávkou masopustních koblih a tvořením masek pro děti. Přijde se za námi podívat i tradiční fašankový průvod,“ uvedla Hana Manová z tamějšího informačního centra.