Luhačovice oprašují 30 let staré plány, obchvat má vést po hřebeni

„Je to první krok nutný k tomu, abychom se dopracovali k realizaci stavby. Městu obchvat chybí, centrem denně projede šest a půl tisíce aut, z toho tisíc těžkých náklaďáků,“ uvedl starosta Luhačovic Marian Ležák.

V desetiletém sledovacím období těžká doprava uvnitř lázeňského města, v němž se léčí pacienti s nemocemi dýchacích cest, narostla o sto nákladních vozidel denně.

V minulosti se ideální trasa obchvatu hledala několikrát. Vzhledem k tomu, že lázeňské město svírají kopce, se jednoduché řešení nenabízelo. Současné vedení města se i proto přiklonilo k variantě, která už v roce 1988 dospěla do stadia platného územního rozhodnutí.

„Pokud budeme vycházet z dokumentů, které máme, ušetří nám to čas i finance. Proto dál pátráme v archivech, abychom dohledali co nejvíc podkladů,“ dodal Ležák.

Obchvat by vedl po hřebeni nad městem, které díky tomu zcela míjí. Ve směru od Zlína by se řidiči na obchvat napojovali už u Petrůvky a sjížděli za městem, v blízkosti křižovatky na Biskupice. Z velké části trasa vede po vrstevnicích a využije i stávající komunikaci, která už na hřebeni je.

„Je to nejlepší řešení, jaké tady můžeme vymyslet,“ mínil místostarosta Jiří Šůstek.

V ideálním případě by se mohlo se stavbou začít za osm let, v roce 2029 by mohla být dokončená.

Hejtman vznik obchvatu podporuje

Předcházet jí bude náročná příprava, včetně posuzování vlivů na životní prostředí. Obchvat by navíc z velké části vedl po soukromých pozemcích a v cestě mu stojí i jeden rodinný dům. „Ten ale po celou tu dobu stojí v sanačním pásmu,“ připomněl Šůstek.

Zásadním problémem bude financování. Obchvat v délce přibližně deseti kilometrů měl na konci 80. let rozpočet plánovaný mezi 30 a 50 miliony. Jaká bude cena v současných relacích, zatím jasné není.

Město samo se do stavby pustit nemůže, nutná bude podpora státu a kraje.

„Státní peníze na dopravní stavby jsou, jen je musíme dokázat přesvědčit, aby je poslali k nám,“ dodal Ležák.

Pomoct by mohl i fakt, že jde o část mezinárodní trasy přes Starý Hrozenkov na Slovensko. Proto také není možné vyřešit situaci ve městě tím, že se omezí možnost průjezdu nejtěžších kamionů.

Také vedení Zlínského kraje se ke stavbě obchvatu staví vstřícně. Hejtman Jiří Čunek mínil, že Luhačovice, jako lázně, které jsou mimořádné z celorepublikového hlediska, obchvat velmi potřebují.

„Aby nebyly zatížené dopravou tak jak nyní, to je velká priorita. Myslím, že v takovém případě se peníze nejen krajské, ale i státní mohou najít,“ dodal Čunek.