Legendární práškovací Z-37 Čmelák se vrátí z Německa zpět do Kunovic

Práškovací letoun známý například z filmu Vesničko má středisková sloužil šestnáct let v Německé demokratické republice k zemědělským účelům.

„Letoun chceme uvést do původní podoby, kterou měl na konci šedesátých let při svém dodání do východního Německa, kde celou svou kariéru létal,“ upozornil ředitel leteckého muzea Martin Hrabec.

„Restaurátorský zásah nebude vzhledem k rozsahu prací a jejich časové náročnosti jednoduchý,“ poznamenal.



Bývalý Let Kunovice, dnešní Aircraft Industries, začal tyto specializované letouny vyrábět v roce 1965. Byly určené pro rozprašování zemědělských postřiků, piloti s nimi museli létat jen pár metrů nad zemí a musel být odolný vůči chemikáliím.

První vzlet prototypu se uskutečnil v roce 1963. O dva roky později začala sériová výroba. Pokud jde o zahraničí, letouny nejčastěji mířily do východního Německa, pak také do Maďarska, Bulharska, Jugoslávie nebo Finska.

Letecké muzeum v expozici už jednoho čmeláka má, jde ale o modernější turbovrtulovou variantu tohoto stroje, navíc v unikátní vojenské verzi.

„V tomto případě ale půjde o klasické pístové provedení, jaké známe z filmů nebo z nízkých průletů nad poli,“ upřesnil ředitel muzea.

Restaurovaný letoun Z-37 DDRSNK byl rekordmanem mezi „klasickými čmeláky“.

Ač byla životnost letounu původně plánována na pět tisíc letových hodin, díky pečlivému servisu v tehdejší NDR jich tento kus strávil ve vzduchu celkem 7 280. Zpět do Kunovic s ním v dubnu 1984 přiletěl legendární zkušební pilot Stanislav Sklenář. Pak byl dlouho součástí Leteckého muzea a v roce 2008 se přesunul do prostor nedaleké Střední školy letecké.

Myšlenka na jeho zrestaurování ale nezapadla a nedávno se muzeu podařilo získat dotaci z ministerstva kultury ve výši 360 tisíc korun. K tomu muzeum přidá zhruba 155 tisíc z vlastních prostředků a pak bude scházet už jen pár desítek tisíc na zamýšlenou kompletní renovaci.

„Práce na letadle plánujeme dokončit ještě letos a v příští sezoně se už budeme moci s tímto žlutým krasavcem pochlubit veřejnosti,“ naznačil Hrabec. „Půjde navíc o jediné letadlo v naší expozici, které ponese jiné než české značení,“ dodal.