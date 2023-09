Lodi na Kudlovské přehradě odzvonilo. Nemůže odplout, musí ji rozřezat

„Přehrada je v horším stavu, než vypadá,“ upozornil primátor Jiří Korec. „Je plná bahna, vodní přepad je na hranici své životnosti a hráz by také již zasloužila revitalizaci. S hrází pak souvisí i oprava uzavřeného chodníku.“

Přehradu je nutné nejprve vypustit, což je možné pouze díky odstranění zmíněné lodi. Teď už zbývá domluvit se s Povodím Moravy jako majitelem hráze, kdo se o odbahnění postará. V minulosti se na tom obě strany neshodly.

„Aktuálně máme dořešenou problematiku lodi. S touto novou informací domlouváme schůzku se zástupci Povodí Moravy, abychom se dohodli na dalším postupu,“ uvedl Korec.

„Jsme připraveni jednat,“ reagoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. „Bez snížení hladiny není možné komplexně posoudit technický stav celé nádrže,“ dodal.

Zlín zatím nemá konkrétní představu o budoucím využití přehrady. „Nabízí se více možností,“ poznamenal primátor Korec. „Každopádně se jedná o veřejný prostor s významným vodním prvkem, který má velký potenciál.“

S tím souhlasí i Adéla Schmiedová, majitelka lodi Bárka. „Po vyčištění by přehrada určitě přilákala více lidí. Na to, že je přímo ve středu Zlína, se s ní x let skoro nic neudělalo. Kdyby se přepad nespravil, voda by mohla zaplavit ulici u divadla, což by byl průšvih,“ zmínila Schmiedová. „Ani s lodí nejde nic dělat, nemůže se ani pohnout. Sedí na bahně a nejde se pod ní zapřít, což výrazně komplikuje čištění přehrady.“

Loď koupila před pěti lety, provozuje v ní kavárnu a pořádá soukromé akce. Kromě toho také peče cukroví. „Sama jsem si říkala, co dál a pak za mnou přišlo město s dotazem, jaké mám ohledně lodi plány. Sešlo se to dohromady a na prodej jsem nakonec kývla,“ popsala Schmiedová. „Jsme domluvení, že do konce roku tam svoje aktivity ukončím a vyklidím věci.“

Podle Korce byla ve hře varianta přesunu či pozdějšího vrácení lodi zpět, bylo by to však technicky i finančně náročné. Kvůli co nejnižší ceně se loď bude muset rozebrat a pak už ji nepůjde použít. Teoreticky by se dal vršek lodi umístit například na dětské hřiště, není však jisté, že by splňoval normy.

Přehrada vznikla v letech 1931–32 jako zdroj vody pro hašení požárů. Dnes plní hlavně estetickou funkci, zároveň je revírem Moravského rybářského svazu. Při kolaudaci měla objem téměř 28 tisíc metrů krychlových, její kapacita je momentálně kvůli vrstvě bahna o několik metrů menší.

V podobně špatném stavu jako Kudlovská nádrž byly či jsou i další vodní plochy ve Zlíně, na nichž působí rybáři. Lesy ČR letos dokončily rekonstrukci Malenovického rybníka včetně odstranění nánosů ze dna. Prštenská vodní nádrž však na proměnu stále čeká.

„Zatím se nám nepodařilo majetkoprávně vypořádat pozemky v zátopě,“ vysvětlila mluvčí státního podniku Lesy ČR Eva Jouklová. „Několikrát jsme oslovili majitele, ti ale bohužel nechtějí pozemky odprodat.“