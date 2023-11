Přišli o lukrativní plochy? Výměna pozemků v Kroměříži dráždí opozici

Opozice kritizuje směnu jako nevýhodnou. Kývli na to, že radnice získá od státu celkem 15 tisíc metrů čtverečních pozemků v areálu koupaliště Bajda, pod budovou C městského úřadu a parkoviště a přilehlé plochy na Husově náměstí.

Město naopak převede Hasičskému záchrannému sboru (HZS) Zlínského kraje části dvou pozemků v Lutopecké ulici, kde hasiči plánují stavbu nové stanice. Nahradí stávající v Nerudově ulici.

„Je to oboustranně výhodné. O pozemky na Bajdě jsme stát žádali již dříve. Naším záměrem bylo areál scelit a v budoucnu ho zvelebit tak, aby na Bajdu Kroměřížané opět rádi chodili,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO). Město za pronájem pozemků pod Bajdou i městskou budovou platí 450 tisíc korun ročně.

Výměnu pozemků kritizovali někteří opoziční zastupitelé. Podle nich není výhodná.

„Nabízené pozemky jsou zastavěné a už je nejde jiným způsobem rozvíjet. Například pozemek na Husově náměstí je městu k ničemu, jsou tam jen cesty, chodníky, trávník a parkoviště,“ podotkl zastupitel Petr Komínek (Jaroslav Němec – Nezávislí). Za hlavní problém označil, že Kroměříž přijde o patnáct tisíc metrů čtverečních jediné ucelené plochy, kterou nyní drží a kde by v budoucnu mohly vzniknout bytové domy.

Plocha na výstavbu? Je to ubohé, zní kritika

„Co se týká bytové výstavby, město vlastní pouze pozemky v Lutopecké ulici, pak za domy v ulici Osvoboditelů a také 2 500 metrů čtverečních v Postoupkách. To je na okresní město ubohé,“ prohlásil Komínek. „A my se poloviny těchto pozemků na nejlukrativnějším místě v Kroměříži na Barbořině zbavíme tím, že je vyměníme za pozemky, kde sice platíme nájem, ale stát je ochoten je odprodat.“

Vedení radnice se brání, že hasiči zaberou „jen“ třetinu plochy a na zbytku by případně stavět šlo. „Na druhou stranu město zde za dvacet let nic nevybudovalo a není ani jasný plán do budoucna,“ zdůraznil Opatrný.

Podle hasičů je lokalita v ulici Lutopecká v rámci Kroměříže prostorově jednou z mála vyhovujících variant. Moderní stanice se zázemím totiž potřebuje právě 15 tisíc metrů čtverečních. Výhodou je i blízké napojení na dálnici D1. Právě na ní mají hasiči stále více zásahů.

„A až bude dostavěna dálnice kolem Přerova, provoz na dálnici u města se zvýší a nehod může přibývat,“ uvedl starosta.

Argumentoval také, že kdyby zastupitelé výměnu pozemků neodsouhlasili, hrozilo stěhování hasičů mimo katastr města. To by ale podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové vyžadovalo změnu požárního poplachového plánu Zlínského kraje a plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany.

„Bylo by potřeba posoudit i vliv takové změny na dojezdové časy v rámci daného hasebního obvodu a podobně,“ zmínila.

Opozice přitom poukázala, že byly i jiné možnosti. „Například pozemek nad sídlem VaK, který byl nedávno nabízen městu k prodeji. Je to 100 metrů do města a 500 metrů na dálnici. A jsou i další pozemky, kde by to šlo,“ řekl Komínek.

Stanice mohla stát i jinde

Podle hasičů byly ve hře také dlouhodobě nevyužité pozemky v rámci areálu Kroměřížské nemocnice, které vlastní Zlínský kraj.

„HZS Zlínského kraje s ním již také v této záležitosti navázal kontakt. Prioritou jsou ale aktuálně pozemky v lokalitě u ulice Lutopecká,“ popsala Javoříková.

Zastupitel Vratislav Krejčíř (Piráti) upozornil, že chybí finanční porovnání. „Městské pozemky mají cenu 35 až 40 milionů korun. Nechalo si město zpracovat znalecký posudek na porovnání ceny obou pozemků, zda je pro město výhodná, a chová se jako správný hospodář?“ ptal se bývalý místostarosta.

Opatrný přiznal, že takový posudek neexistuje. „Je tady veřejný zájem, aby ve městě byla nadále zachována hasičská stanice,“ konstatoval s tím, že stát by za prodej zmíněných pozemků i tak chtěl vysokou částku. „Klasická tržní cena by začínala na tisíci korunách za metr čtvereční, ale strop je až několikanásobný. Bavíme se o desítkách milionů korun,“ naznačil starosta.

„Rozdíl v ceně bude markantní, minimálně padesátiprocentní v neprospěch města,“ tvrdí Komínek.

Hasičský sbor chce novou stanici projektovat příští rok. Zahájení stavby záleží na zajištění financí z fondů EU či možnostech státního rozpočtu. „Vzhledem k nutným přípravným pracím ovšem lze již nyní říci, že dříve než v průběhu roku 2026 výstavba započata určitě nebude,“ sdělila Javoříková.

Modernizace stávající stanice v Nerudově ulici reálná není. „Areál se nachází v centru města Kroměříž, čímž je limitováno jeho rozšíření, neboť to okolní zástavba neumožňuje,“ dodala mluvčí hasičů.