Mechanický unikát i mistrovská díla řezbářů. Města ukazují betlémy za sklem

Ke skvostům Muzea Kroměřížska patří více než 60 let starý Bařinkův betlém. Obsahuje 40 figur, větrný i vodní mlýn, nasvícené domky či jezírko s vodopádem. Celá scenerie se na konstrukci 1,5 x 4,5 metru umí rozpohybovat.

Lidé si jej mohou prohlédnout, aniž by museli do muzea vcházet či platit vstupné. Betlémská scenerie je nainstalována za sklem v podloubí kroměřížského náměstí a v pravidelných intervalech opakuje asi šestiminutový denní a noční cyklus.

„Jeho mechanismus bude v provozu až do 9. ledna 2022 od 9 do 12 a od 13 do 21 hodin,“ informovala mluvčí muzea Martina Malá.

Betlém původně vyrobili v roce 1959 pro kostel sv. Kateřiny v Prusinovicích. K tomu, aby se dal do pohybu, jsou potřeba tři malé motory.

„Už několikrát se měnily, protože často odcházejí, “ upozornil muzejní konzervátor Dušan Kočner. „Figurky jsou velmi křehké a tím, že jsou navíc pohyblivé, jsou velmi namáhané a je třeba jim každoročně věnovat náležitou péči,“ přibližuje.

Možnost prohlédnout si v těžkých koronavirových časech výstavu betlémů z bezpečí venkovních prostor umožňují už druhým rokem v arkádách na nádvoří holešovského zámku. Různorodé řezbované betlémy jsou nainstalované za sklem a díky speciálnímu osvětlení si je lidé mohou prohlédnout i po setmění.

„Tento střih vzešel loni z nouze, ale velmi se oplatil,“ zmínil ředitel Městského kulturního střediska Holešov Karel Adamík. „Dostali jsme výstavu blíže k lidem a udělali jsme jim radost. Ohlasy byly opravdu krásné,“ poznamenal.

K vidění jsou betlémy od řezbářů z východní Moravy, své výtvory pro výstavu propůjčili také tovačovská řezbářská škola, tři modely zapůjčilo i Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Betlémy skříňové i vyřezané v kmeni

„Jednotlivá díla jsou přitom velmi různorodá, v Galerii za sklem si veřejnost prohlédne betlémy vyřezané a rozložené tradičně na jednotlivé figurky, betlémy skříňové, reliéfy a basreliéfy a betlémy vyřezané do kmene,“ popsala Dana Podhajská z Městského kulturního střediska v Holešově.

Expozici, která je tentokrát větší než v loňském roce doplňují vánoční dekorace aranžérky Lenky Jagošové.

Výstava je otevřená denně kromě Štědrého dne od 9 do 19 hodin a potrvá až do 7. ledna.

Výstavy betlémů se ale chystají i jinde – například v rožnovské Brillovce plánují 16. prosince zahájit výstavu až 50 souborů betlémů valašských autorů.

„Součástí výstavy bude také betlém se sochami v životní velikosti,“ pozval na výstavu Ivan Hejtmánek, předseda regionální pobočky Svazu českých betlémářů. „Pozornost jistě upoutá také betlém v Lidečku, který kromě samotné centrální scény obsahuje celkem 320 figur a soubor staveb zobrazujících život a práci na Valašsku,“ zmínil.

Návštěvníky tradičně vítá také unikátní mechanický betlém v Horní Lidči a už 25. ročník tradiční výstavy betlémů chystají od 18. prosince i v kapli vizovického zámku. Tu svými výtvory ozdobí děti prvního stupně základní školy Vizovice.