Po dvou letech omezení kvůli covidu se památky těší na normální sezonu

Na Buchlov se vrací moravský Herkules V čase baroka nebývalo zvykem, aby se urození muži nechávali zpodobnit bez šatů. Leopold, hrabě Otislav z Kopenic, ale učinil výjimku a na rozměrném plátně se nechal namalovat polonahý společně se lvem. Obraz od neznámého autora z období kolem roku 1750, jenž dlouho visel kvůli špatnému stavu bez povšimnutí poblíž vstupní haly do hradu Buchlov, prošel náročnou obnovou a zařadí se k atrakcím nové návštěvnické sezony, která začíná právě dnes. Zrestaurované dílo vykresluje v nadživotní velikosti Leopolda Otislava z Kopenic, jemuž se pro jeho fyzickou sílu přezdívalo moravský Herkules. Obraz má pohnutou historii. I když je plátno součástí hradních sbírek už od druhé poloviny 20. století, až donedávna jej návštěvníci i zaměstnanci hradu míjeli spíš bez povšimnutí. „Obraz byl temný, téměř do černa, zkrátka neupoutal,“ přibližuje kastelán Rostislav Jošek. „Lidé si poblíž nazouvali na boty ochranné návleky a jen málokdo se u nevýrazného díla zastavil.“ Sám kastelán přiznal, že ani on netušil, v jaký umělecký klenot se po zrestaurování promění. „Dnes je ale všechno jinak a jsme nesmírně šťastni, že se obnova obrazu povedla,“ libuje si. „Nechali jsme pro něj vyrobit i speciální rám a našli nové a důstojné místo. Čestné místo získal v barokní ložnici.“ Kromě neobvyklého tématu udivuje i rozměr obrazu. „Měří dva metry, což z něj po zrestaurování dělá nepřehlédnutelné umělecké dílo,“ uvedl kastelán. Kromě moravského Herkula či Samsona, jak se obrazu také někdy přezdívá, patří mezi buchlovské magnety především unikátní sbírka obuvi. „Tento zcela výjimečný soubor pochází z majetku knížecího rodu Berchtoldů, kteří nashromáždili boty z celého světa,“ přibližuje kastelán hradu Rostislav Jošek. „Sbírka se na hrad vrací po šestašedesáti letech, až dosud patřila k významným expozicím Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.“ K vidění budou třeba dětské boty ušité z tulení kůže, jež si Berchtoldové nechali přivézt ze Sibiře, či tradiční asijská obuv z hedvábí známá jako „zlatý lotos“. „Zajímavostí těchto ručně ušitých botiček je jejich miniaturní velikost, která měla dámám zmenšit chodidla,“ přibližuje mluvčí Národního památkového ústavu v Kroměříži Dagmar Šnajdarová. Mezi novými exponáty budou i střevíčky šlechtičen z 19. století. „Vůbec nejstarším kouskem sbírky je dámský vyšívaný pantoflíček, jenž pochází nejspíš z roku 1610 a mohla ho tudíž nosit některá z urozených dam z rodu Zástřizlů,“ uvedla Šnajdarová. Stejně jako před rokem budou i novou návštěvnickou sezonu provázet ozvěny řemeslnických prací. Ty letošní si vyžádají nejméně dvacet milionů korun a týkají se střechy a stropů hospodářského křídla na druhém nádvoří. V dubnu proto bude otevřeno pouze o víkendech a velikonočních svátcích. Ve všední dny se hrad zavře včetně celého areálu. Oplocené nádvoří a probíhající práce jsou podle mluvčí Šnajdarové natolik zajímavé, že se stanou součástí prohlídek. „Nakonec jsme se rozhodli přiblížit návštěvníkům kromě historických sbírek i živé dílo. Lidé tak dostanou možnost vidět, jak se hradu vrací jeho původní podoba,“ vysvětlila. Odborníci se snaží zachovat maximum původních dřevěných prvků. Do hospodářské budovy se třeba vracejí i kované lustry, které jsou pro hrad typické. Vůbec poprvé budou střechy z modřínového šindele. „Má delší trvanlivost, více vydrží a je na pohled hezčí než dosud používaný smrk,“ uvedl kastelán Jošek. Po opravách, které skončí na podzim, se nádvoří vrátí do stavu, jak vypadalo v 19. a na počátku 20. století.