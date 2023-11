Před koncertem nepiju, to je úděl stárnoucího rockera, říká John Corabi

Letos na jaře se do skupiny po čtyřleté pauze vrátil, odehrál už s ní několik koncertů a teď se těší na deset prosincových vystoupení v Evropě. Prvním z nich bude sobotní koncert ve Zlíně, kde se svými kolegy vystoupí v rámci festivalu Winter Masters of Rock.

„V Česku už jsme dříve hráli, pamatuji si vystoupení z festivalu Masters of Rock nebo akustický koncert v Hard Rock Café v Praze. A taky někde v klubu s půlkruhovým pódiem,“ vzpomíná na koncert v Lucerna Music Baru.

„Kamarád mě pak vzal na prohlídku Prahy, úplně mě uchvátila. Takhle hezké historické město hned tak nevidíte. A taky jsem ochutnal Budvar, byl daleko lepší než Budweiser, který se prodává tady v USA,“ směje se.

The Dead Daisies jsou superskupina hrající hardrock či glammetal a odkazující zejména na klasický rock ze 70. let. V jejich řadách nechybí muzikanti, kteří v minulosti hráli s kapelami Mötley Crüe, Whitesnake, Foreigner či se zpěváky Ozzy Osbournem a Ronnie Jamesem Diem. V květnu vydali best of album a písně z něj zazní i ve Zlíně.

Winter Masters of Rock Osmnáctý ročník jednodenní zimní varianty festivalu Masters of Rock se koná v sobotu 2. prosince ve zlínské Hale Datart. Vstupenku lze pořídit přes síť Ticketportal za 1 090 korun. Hlavní hvězdou budou bratři Max a Iggor Cavalerovi, kteří v rámci projektu Morbid Devastation odehrají své dvě debutové nahrávky z kapely Sepultura. Zazní také hardrockové skladby od amerických The Dead Daisies, industriální metal Deathstars a symfonický metal v podání kapely Xandria. Fanoušci se dozvědí jména formací, které v létě přijedou na Masters of Rock, mohou si také koupit vstupenku za zaváděcí a nejlevnější cenu či DVD se sestřihem z loňského ročníku za 350 korun.

A Corabi už se těší na návrat na pódium. „Připadá mi, jako bych ze skupiny nikdy neodešel. I v mezidobí jsem klukům pomáhal dělat nahrávky, když Glenn Hughes (tehdejší zpěvák – pozn. red.) nemohl. A když jsem teď poprvé vkročil do studia znovu jako člen kapely, hned bylo poznat, že chemie mezi námi funguje. Dělali jsme si ze sebe srandu, došlo i na drsnější fóry, jak to tak mezi chlapi bývá,“ popisoval.

Čtyřiašedesátiletý muzikant se na hudební scéně pohybuje dlouhá léta, stál za mikrofonem kapel The Scream, Mötley Crüe či Eric Singer Project. S The Dead Daisies odehrál nespočet koncertů a některé se mu nesmazatelně vryly do paměti.

„Nejsilnější byl koncert na polském Woodstocku, kde jsme byli headliner večera a hráli pro 300 tisíc lidí,“ líčí Corabi. „Ten pohled z pódia na obrovskou masu fanoušků byl neuvěřitelný. Tehdy jsme vystupovali společně s filharmonií.“

Nejzvláštnější pak byl koncert na Kubě. „Američané dodnes nemohou na tento ostrov volně cestovat, natož aby tam hráli. A nám se to podařilo. Ukázalo se, že hudba lidi spojuje,“ poznamenal.

Podobně intenzivní zážitek měl v Izraeli. „Vystupovali jsme tam v době, kdy byla tenze mezi Izraelem a Palestinou hodně cítit. Pořád jsem se díval kolem sebe a uvažoval, co by se mohlo stát.“

Program Winter Masters of Rock 11.00 otevření haly

11.30–12.00 Skarlett Riot

12.15–12.55 Phantom Elite

13.10–13.50 Phenomy

14.10–14.50 Dark Sky

15.10–15.50 Liv Sin

16.10–17.00 Priest

17.25–18.15 Enemy Inside

18.45–19.45 Xandria

20.15–21.25 Deathstars

21.55–23.10 The Dead Daisies

23.40–01.00 Cavalera – Morbid Devastation

Podle něj už dávno neplatí, že život na koncertním turné je jedna velká párty. „V mládí jsem byl schopný hrát pětkrát za večer a pařit do rána. Teď před koncertem nepiju, a když si dám koktejl nebo panáka po něm, piju i hodně vody. Mám už nějaké roky a chci na pódiu vydržet co nejdéle. Takový je úděl stárnoucího rockera,“ směje se Corabi.