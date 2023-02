Pacientovi pomohla kost z 3D tiskárny, lékaři nahradili část čelisti

Podobných operací provedou na oddělení ústní a obličejové chirurgie ve zlínské nemocnici šest sedm do roka.

„Dnes se dá fyzicky vytvořit téměř vše, co je nakreslené, a to ještě z materiálů, které jsou pevné a biotolerantní, tedy dají se člověku našroubovat přímo do těla. Navíc to ušetří i čas na operačním sále. V tom vidím obrovský pokrok,“ poukázal primář oddělení Jiří Šimek.

I tady se totiž věnují rekonstrukcím obličeje, často takovým, které pomáhají pacientům s rakovinou vrátit se do běžného života.

Rovněž u Jiřího stálo za problémem s kostí v obličeji onkologické onemocnění. V roce 2015 ho objevili lékaři díky prozíravému vsetínskému stomatologovi, který pro jistotu poslal vzorek z úst na histologii. Ukázalo se, že rakovina ledvin metastázovala do čelistní kosti. A už to bylo tak daleko, že část kosti potřebovala výměnu.

„To jsem podstoupil první operaci s výměnou části kosti za implantát. Bohužel, náhrada po roce praskla, takže jsem musel na další operaci. Jenže po roce se stalo totéž,“ popsal pacient.

Tentokrát už dostal dlahu, která by měla vydržet vše. Je vyrobená z titanové slitiny, přesněji řečeno vytištěná z tohoto materiálu na 3D tiskárně, následně upravená, obroušená a vyleštěná, aby měla požadovanou tvrdost a pevnost. Navíc přesně odpovídá tomu, co Jiří potřebuje, protože je zhotovená na míru a naplánovaná podle obrazových dat jeho CT vyšetření. Jde o individuální implantát.

Implantát přesně na míru

„Zájem stoupá, protože lékaři se o této možnosti řešení teprve postupně dovídají. Třeba loni jsme takových čelistních implantátů vyrobili zhruba třicet, všechny byly dělané na míru konkrétním pacientům. Většinou měli onkologické onemocnění a potřebovali ho akutně,“ přiblížil Přemysl Kršek, jednatel firmy Tescan Medical, která implantáty od roku 2008 vyrábí.

Vizualizace implantátu, kterým lékaři v Baťově nemocnici ve Zlíně nahradili pacientovi část čelistní kosti. Je vyrobený na 3D tiskárně.

Česká firma se specializuje hlavně na defekty lebky a čelisti. Od vyšetření pacienta na CT přes návrh podoby implantátu, jeho schválení, případné úpravy až po samotnou výrobu a operaci v nemocnici obvykle uplynou dva týdny. Takové dlahy jsou pak přesnější a méně rizikové.

„Původní dlahy byly tzv. rekonstrukční a byly vyráběny průmyslově. My jsme je pak v průběhu operace ohýbali, připravili k implantaci. Toto zpracování za studena s sebou ale nese určité strukturální změny, proto pak dlahy nevydržely delší zátěž. Teď jsou nové, lepší technologie, a tak jsme si mohli nechat udělat dlahu na míru,“ vysvětlil Šimek.

Dohromady už firma dodala kolem stovky čelistních implantátů pro pacienty po celé republice. Zároveň propojuje informace z jednotlivých případů mezi nemocnicemi.

„Těchto operací se nedělá zase tolik, a lékaři se k nim tudíž moc často nedostanou. O to lepší pro ně je, když je můžeme propojit se zkušenostmi odjinud,“ doplnil Kršek.

Například ve Zlíně provádějí podobných operací šest až sedm ročně. „Pokud je to možné, nahrazujeme část čelisti kombinací uměle vytvořené dlahy a částí vlastní lýtkové kosti operovaného člověka. Výhodou je, že do kosti můžete časem udělat dírku a přidat zubní implantáty. To u samotné dlahy možné není,“ upozornil primář.

Vsetínský pacient je také spokojený. „Jsem šťastný, že jsou dnes takové možnosti. Mohu normálně fungovat, jen jídlo koušu pouze na jedné straně, na té druhé nemám zuby. Ale to mi nijak nevadí, zvykl jsem si. Stále podstupuji onkologickou léčbu, snažím se udržovat v kondici, mít životosprávu. Žiju plnohodnotný život. V to bych před těmi osmi lety vůbec nedoufal,“ děkuje Jiří.