Hrozí, že z dostavěné dálnice D49 nebude možné sjet. Silničářům chybí povolení

Občas to vypadá, jako by potíže spojené s úsekem dálnice D49 z Hulína do Fryštáku neměly brát konce. Největší komplikace nastaly před lety s výskytem křečka, kterého museli silničáři přestěhovat. A průběžně se přeli s ekology, kteří se snaží výstavbu zastavit soudně.

Teď zase Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) potřebuje do konce roku postavit kromě zmíněného úseku dálnice také nový sjezd na provizorní křižovatku, z níž by se řidiči dostali na cestu mezi Zlínem a Fryštákem.

Silničáři ji však zatím nemají povolenou. Teprve loni v listopadu zažádali o stavební povolení, které chtějí mít do poloviny letošního roku. Jestli se to ale podaří, není jisté.

„Bude to záležet i na reakcích ekologů a jiných organizací, které nám tuto dálnici nepřejí,“ uvedl šéf zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek. „Nemohli jsme o stavební povolení zažádat dříve, protože jsme na tuto část neměli územní rozhodnutí. O to jsme se s nimi rvali několik let,“ dodal.

Silničáři si museli vyřizovat změnu územního rozhodnutí, což jim zabralo dlouhých pět let. „Jedním z faktorů průtahů byly připomínky odpůrců stavby,“ poznamenala mluvčí zlínského ŘSD Lucie Trubelíková.

Aktivisté se mohou proti sjezdu ohradit

Vzhledem k tomu lze očekávat, že se aktivisté ohradí i během povolování sjezdu z dálnice a křižovatky, což řeší na žádost ŘSD ministerstvo dopravy. „Dá se předpokládat, že ano, ale nepředbíhal bych. Uvidíme, jak to dopadne,“ zmínil Chudárek.

Podle něho se stavebním firmám daří dodržovat časový harmonogram při výstavbě úseku D49 z Hulína do Fryštáku. A pokud nenastane mimořádná situace, měli by novou čtyřpruhovou cestu otevřít letos v prosinci. Končit má v poli mezi Fryštákem a tamní přehradou. Z ní je navržený provizorní dvoupruhový sjezd na kruhový objezd, jež má být u cesty z Fryštáku do Zlína. Ten ale zatím povolený není.

Silničáři přitom mají také záložní variantu, pokud se povolení nepodaří získat včas. „Existuje, ale nebudu ji ještě prozrazovat, je na to brzy,“ sdělil Chudárek. „Věděli jsme, když jsme celou stavbu rozjížděli, že nám chybí některá povolení, a toto je jedno z nich. Ale netušili jsme, že nám bude tak dlouho trvat získání územního rozhodnutí,“ podotkl.

V případě provizorního sjezdu z D49 a okružní křižovatky ve Fryštáku jde však také o to, jestli dokážou zvládnout dopravní provoz na dálnici a nebudou ho brzdit.

„Každé křížení silnic způsobuje kolony, ale v tomto případě nedokážu říci, jak budou velké. Budeme rádi, když celý úsek dálnice spustíme do provozu, aby se po něm dalo jezdit,“ řekl Chudárek. „Potřebujeme, aby se doprava dostala z měst a obcí, z Holešova, Fryštáku, Zahnašovic či Martinic. To nás trápí nejvíc,“ doplnil.

Zlín trpí tranzitní dopravou

Po dálnici D49 by pak mohli jezdit i řidiči, kteří zatím využívají D55 z Hulína do Otrokovic. Tím pádem by se ulevilo centru Zlína, které trpí tranzitní dopravou. Ještě více pak, když se podaří dostavět další úseky D49 ke slovenské hranici.

„Zlín a celý kraj nejvíce znevýhodňuje to, že dálnice D49 není propojená až na Slovensko. Když bude hotová, dostaneme úplně jiné napojení na Slovensko. Navíc spousta dopravy pojede po této tranzitní silnici,“ naznačil zlínský primátor Jiří Korec. „Dokud toto dopravní napojení nebude funkční, Zlínský kraj bude pro Českou republiku okrajový východ bez adekvátního dopravního napojení,“ upozornil.

Jen výstavba úseku z Hulína do Fryštáku však trvá už od roku 2008, kdy byla oficiálně zahájena. Záhy byla přerušena. Soud na základě připomínek aktivistů zrušil stavební povolení, potom zase scházely peníze. Už od podzimu 2022 navíc leží na Nejvyšším správním soudě v Brně kasační stížnost ekologických aktivistů, kteří jejím prostřednictvím chtějí výstavbu dálnice do Fryštáku zastavit. Rozhodnuto ještě nebylo.

Trvalý sjezd z dálnice ve Fryštáku bude o trochu dál východním směrem jako součást dalšího úseku D49 do Lípy. Napojovat se na něho bude dálniční přivaděč do Zlína. Ani tyto cesty ještě povoleny nejsou.