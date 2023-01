Rok 2023 ve Zlínském kraji přinese nové dálnice i soud v kauze Bečva

Začne soud kvůli otravě Bečvy

Vsetínský okresní soud začne 30. ledna projednávat sledovaný případ otravy řeky Bečvy ze září roku 2020. Obžalovaná je společnost Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm a její ředitel Oldřich Havelka. Podle policie unikly jedovaté kyanidy kanálem z areálu bývalé Tesly, kterou firma spravuje. Hlavní líčení by mělo zabrat 39 jednacích dní. Havelkovi hrozí pět let vězení, společnosti pak zákaz činnosti a peněžitý trest.

Velký projekt v nemocnici

Kraj začátkem roku představí novou studii stavby nového centrálního pavilonu v Baťově nemocnici ve Zlíně. Půjde o největší krajskou investici v předpokládané výši asi čtyři miliardy korun. V souvislosti s tím město Zlín musí na jaře schválit změnu územního plánu.

Investice v okresních špitálech

Nemocnice v Uherském Hradišti a Vsetíně čekají velké investice. V Uherském Hradišti začne rekonstrukce starého pavilonu interny, ve Vsetíně je potřeba postavit hemodialýzu a prostor pro umístění magnetické rezonance. Zlínský kraj má v rozpočtu na rok 2023 připraveno pro investice ve zdravotnictví 315 milionů korun.

Kauza Lopeník pokračuje

Krajský soud v Brně rozhodne o odvolání v kauze tragické rally v obci Lopeník v roce 2012. Závodní auto tam srazilo šest osob, čtyři dívky na místě zemřely, dva diváci byli zraněni. Okresní soud v Uherském Hradišti loni v květnu potrestal podmíněným trestem Petra Pláška a další čtyři obžalované z řad pořadatelů závodů viny zprostil. Proti tomu se odvolal obhájce Pláška i státní zástupce.

UTB s novým rektorem

Svůj první rok ve funkci odstartuje nový rektor Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně Milan Adámek. Vystřídá tak po čtyřech letech Vladimíra Sedlaříka. Adámka, který byl dosud děkanem Fakulty aplikované informatiky UTB, zvolil akademický senát rektorem 20. září, začátkem listopadu jej jmenoval prezident republiky Miloš Zeman.

Demolice fakulty technologické

Nejstarší univerzitní budovu ve Zlíně poblíž autobusového nádraží čeká bourání. Pětipodlažní objekt, kde půl století sídlila technologická fakulta, má špatné statické posudky a odborníci doporučují jej zdemolovat. Na jeho místě vyroste nová moderní stavba s laboratořemi a dalším zázemím. Náklady se pohybují okolo půl miliardy.

Proměna věznice

Slovácké muzeum a Moravské zemské muzeum v Brně veřejně představí základní podobu připravované expozice v uherskohradišťské věznici. Po rekonstrukci areálu, která by měla být dokončena v roce 2028, vznikne v prostorách památník, který bude připomínat oběti totalitních režimů.

Zlín vybere ředitele divadla

Rada města Zlína ke konci loňského roku odvolala stávajícího ředitele Městského divadla Josefa Morávka. Ve funkci byl půl roku. Podle vedení města to byl spíše „umělec s manažerskými základy“. Scénu dočasně vede ekonomická šéfka Irena Pelková. V první polovině letošního roku magistrát vypíše výběrové řízení na jeho nástupce.

Nové atrakce v zoo

Zlínská zoo chystá otevření rozsáhlé voliéry pro supy a další druhy ptáků v africké oblasti. Součástí bude i hlediště a vzdělávací centrum pro návštěvníky. V asijské části zase vznikne komfortní „brloh“ pro medvědy pyskaté, který lidem umožní obdivovat zvířata z bezprostřední blízkosti. Poblíž zámku vznikne nový společenský prostor U Veverky zaměřený na pořádání kurzů, workshopů i narozeninových oslav. Všechny novinky jsou v plánu na léto.

Stavba dálnic

Silničáři mají v plánu budování důležitých dálničních úseků D55 mezi Babicemi a Starým Městem a mezi Starým Městem a Moravským Pískem. Oba úseky by se měly otevřít současně v příštím roce. Zároveň pokračuje stavba dálnice D49 mezi Hulínem a Fryštákem. Kvůli ní zůstane po celý rok uzavřená frekventovaná cesta z Martinic do Zahnašovic. Také v tomto případě se počítá s dokončením v roce 2024.

Kompletování cyklostezky

Stavbaři mají během roku dokončit poslední velký úsek cyklostezky Bevlava na jižním Valašsku, která je jednou z nejvýznamnějších v kraji. Zhruba desetikilometrová část povede z Lužné přes Horní Lideč až po Poteč u Valašských Klobouk. Počítá se s tím, že cyklistům začne sloužit v následujícím roce. Mezinárodní cyklostezka spojující Zlínský kraj a Slovensko tím bude téměř kompletní.

Proměna zlínské křižovatky

Po letech příprav dojde na úpravu přetížené zlínské dopravní křižovatky na ulicích Mostní a Březnická. Dojde k úpravě, posunu křižovatky i osazení semafory. Nová podoba by měla být vstřícnější pro řidiče, chodce, cyklisty i hromadnou dopravu. Město vyjdou práce na zhruba 80 milionů, hotovo má být ještě letos. Během stavby se však dají očekávat dopravní komplikace.

Moderní tržiště

Už od ledna letošního roku začne zkušební provoz na zrekonstruovaném tržišti Pod Kaštany ve Zlíně. Naplno začne celé prostranství fungovat na přelomu března a dubna s příchodem hlavní turistické sezony. Do té doby by tu měly vzniknout i dva nové prodejní stánky, které nahradí předchozí nevzhledné buňky. Za opravu tržiště zaplatilo město 100 milionů.

Vsetín opraví okolí nádraží

V souvislosti se zásadní proměnou vsetínského vlakového nádraží budou letos pokračovat práce na úpravě železniční stanice a jejího okolí. Hlavní změnou je výstavba nového terminálu, práce budou zahrnovat mimo jiné i stavbu parkovacího domu, přeložku a narovnání Nádražní ulice. Kvůli stavbě město upravilo systém parkování a zřídilo dočasné záchytné parkoviště v prostoru bývalého atletického stadionu na Ohradě.

Kroměříž přestaví budovu vojenské správy

Kroměříž dokončí přestavbu někdejšího sídla vojenské správy v Havlíčkově ulici v sousedství nového parkovacího domu. V přízemí objektu najde sídlo městská policie, v nové přístavbě budou kanceláře, toalety i krizová místnost. V druhém až pátém patře budou byty různých velikostí. Práce mají být hotové na jaře a vyjdou na zhruba 130 milionů.

Památník na Ploštině se otevře

První návštěvníky na jaře přivítá obnovený Památník protifašistického odboje na Ploštině. Areál připomene, jak vypadala zdejší pasekářská osada před válkou, nacistické vraždění zdejších obyvatel i to, jak tato tragédie poznamenala celý region. Za kompletní proměnu dá Zlínský kraj zhruba 150 milionů korun.

Plány na nový stadion

Uherské Hradiště chce letos vypracovat projekt na výstavbu nové arény na místě chátrajícího zimního stadionu. Ten má střechu v havarijním stavu, nosnou konstrukci kontrolují čidla a hrozí zastavení provozu. Na nový stadion bude muset radnice teprve shánět peníze, počítá se státní i krajskou dotací. Samotná stavba by měla začít v následujících letech.

Holešovská Regata

Tradiční hudební rodinný festival v holešovském zámeckém parku je na programu 16. a 17. června. Hlavními hvězdami budou kapely Olympic, Jelen, MIG 21 či zpěvačky Ewa Farna nebo Lenny. Kromě hudby bude na programu tradiční přehlídka plavidel, přejezd vodní lávky a další akce.

Metalové Vizovice

Největší metalový hudební festival Masters of Rock ve Vizovicích už zveřejnil jména většiny vystupujících. Fanoušky potěší například kapely Within Temptation, Amon Amarth nebo Kreator. V pořadí 19. ročník přehlídky se koná 13. – 16. července v areálu vizovické likérky Rudolf Jelínek.

Vizovické Trnkobraní

Další ročník oblíbeného hudební festivalu Vizovické Trnkobraní se uskuteční 18. – 19. srpna. Do areálu likérky přijede potěšit fanoušky Jaromír Nohavica, zahrají také například kapely Kryštof, Mirai či Horkýže Slíže. Nebude chybět tradiční soutěž v pojídání knedlíků, dětský koutek ani další aktivity.

Barum rally

Milovníci rychlých automobilů si užijí tradiční soutěž o týden dřív, než bývá obvyklé. Místo posledního prázdninového víkendu je 52. ročník zlínské Barum rally naplánován už na 18. až 20. srpna. Vychází to z požadavků promotéra. Slavná soutěž zůstává součástí evropského šampionátu.

Fotbalisté touží po záchraně

Napravit dojem z nepovedené podzimní části sezony budou chtít fotbalisté FC Trinity Zlín. Ti zatím v tabulce figurují na předposledním místě a výkony neoslňují. Pomoci k záchraně by jim měl velezkušený trenér Pavel Vrba, který se týmu ujal před zimní přestávkou. Úspěchem bude setrvání v první lize. Výrazně vyšší ambice ukazuje sousední Slovácko, které může zopakovat loňský triumf v poháru a účast v evropské soutěži.

Hokejisté se chtějí vzpamatovat

Po sestupu z extraligy pokračuje hokejový tým PSG Berani Zlín v mizerných výkonech i v první lize. Na přelomu roku se tým, který měl usilovat o okamžitý návrat do nejvyšší soutěže, pohybuje na hraně vstupu do play off. Podle nového generálního manažera Roberta Hamrly je nyní dílčím cílem poklidný postup do vyřazovací fáze soutěže. Mnohem výše může pomýšlet rivalský Vsetín, který vstupuje do nového roku na čele tabulky. V loňské sezoně hrál finále Chance ligy, letos touží po baráži.